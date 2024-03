Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Είμαστε σε σοκ, δηλώνει ο κυβερνήτης του Μέριλαντ

Έξι άτομα αναζητούν οι αρχές στη Βαλτιμόρη μετά την κατάρρευση της γέφυρας, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα.

Ο Γουές Μουρ, κυβερνήτης του Μέριλαντ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας όπως ανέφερε, εξηγώντας ότι αναζητούνται ακόμα όλοι οι αγνοούμενοι. «Στα θύματα αυτής της τραγωδίας και τους αγαπημένους τους: Όλων μας οι καρδιές έχουν ραγίσει», είπε. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης ανακοίνωσε νωρίτερα τη διάσωση δύο ατόμων από τα νερά του ποταμού, ενώ έγινε γνωστό ότι οκταμελές συνεργείο του υπουργείου Μεταφορών βρισκόταν στη γέφυρα την ώρα που κατέρρευσε και μέχρι στιγμής, δύο από αυτούς έχουν διασωθεί.

Maryland Governor Wes Moore on Francis Scott Key Bridge collapse: "The preliminary investigation points to an accident." https://t.co/eOvDnQmLw4 pic.twitter.com/ZAa5ednZu5

«Σήμερα το πρωί, η Πολιτεία μας βρίσκεται σε σοκ. Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι ήταν ατύχημα. Δεν έχουμε αξιόπιστες ενδείξεις πως πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», είπε ο Γουές μιλώντας σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε πως οι αρχές εργάζονται για να συλλέξουν στοιχεία που θα δείξουν τι ακριβώς έγινε. Η γέφυρα ήταν απολύτως λειτουργικά και δεν είχε κανένα κατασκευαστικό ζήτημα, πρόσθεσε. Ο ίδιος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πως το πλήρωμα είχε ενημερώσει για προβλήματα με το ηλεκτρικό, εκπέμποντας «mayday» ενώ αμέσως μετά τη σύγκρουση, οι αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία.

