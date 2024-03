Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Αγνοούνται 20 άτομα - Live εικόνα από το σημείο

Η γέφυρα Francis Scott Key της Βαλτιμόρης, μήκους 2,57 χιλιομέτρων, κατέρρευσε και οχήματα βυθίστηκαν στον ποταμό νωρίς την Τρίτη μετά τη σύγκρουση πλοίου σε πυλώνα υποστήριξης, δήλωσαν αξιωματούχοι

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο όπου κατέρρευσε η γέφυρα στη Βαλτομόρη αναζητούν 20 άτομα, που βρέθηκαν στο νερό.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube έδειξε το πλοίο να πέφτει στη γέφυρα στο σκοτάδι. Οι προβολείς των οχημάτων φαίνονται στη γέφυρα καθώς τεράστια κομμάτια της γέφυρας κατέρρευσαν στον ποταμό Patapsco και το πλοίο πήρε φωτιά.

