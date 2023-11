Αυτοί είναι οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Τέσσερα παιδιά και πέντε ηλικιωμένες γυναίκες είναι οι μεταξύ των ομήρων που απελευθέρωσε σήμερα η Χαμάς μετά από συμφωνία με το Ισραήλ για ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστινίους κρατούμενους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δημοσίευσε μια λίστα με τους 13 ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς. Πρόκειται για τους:

Ντορόν Κατζ- Άσερ, 34 ετών

Ραζ Άσερ, 4 ετών

Aviv Asher, 2 ετών

Ντάνιελ Αλόνι, 45 ετών

Αμέλια Αλώνη, 5 ετών

Ρουθ Μόντερ, 78 ετών

Κέρεν Μόντερ, 54 ετών

Οχάντ Μόντερ, 9 ετών

Αντίνα Μος, 72 ετών

Χάνα Κατζίρ, 76 ετών

Μαργκαλίτ Μοζές, 77 ετών

Χάνα Πέρι, 79 ετών

Γιάφε Αντάρ, 85 ετών.

They’re home.



IDF Special Forces and ISA Forces are currently with the released hostages. They will continue to be accompanied by IDF soldiers as they make their way to Israeli hospitals, where they will be reunited with their families.



