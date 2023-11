Γάζα: Απελευθερώθηκαν 24 όμηροι από τη Χαμάς- Οι πρώτες εικόνες

Ο Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε ότι απελευθερώθηκαν 24 όμηροι που κρατούνταν από τη Χαμάς.

Σε ανάρτησή του ο Ερυθρός σταυρός ανέφερε πως «Με ανακούφιση επιβεβαιώνουμε την ασφαλή απελευθέρωση 24 ομήρων. Διευκολύναμε αυτή την απελευθέρωση των ομήρων μεταφέροντάς τους από τη Γάζα στα σύνορα της Ράφα, σηματοδοτώντας τον πραγματικό αντίκτυπο του ρόλου μας ως ουδέτερου ενδιάμεσου μεταξύ των δύο πλευρών».

Πενήντα ομήρους αναμένεται να απελευθερώσει η Χαμάς κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκεχειρίας. Ωστόσο, οι 12 Ταϊλανδοί όμηροι που απελευθερώθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή αποτελούν μέρος μιας ξεχωριστής συμφωνίας από εκείνη που διαπραγματεύτηκε η Χαμάς με το Κατάρ και την Αίγυπτο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι 12 όμηροι της Ταϊλάνδης είναι όλοι άνδρες, αναφέρει το πρακτορείο, και πηγαίνουν στο νοσοκομείο στο Ισραήλ, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majed Al Ansari, επιβεβαίωσε επίσης την απελευθέρωση 39 γυναικών και παιδιών που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

كما نؤكد الإفراج عن ٣٩ من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 24, 2023

Το Ισραήλ από την πλευρά του αναμένεται να απελευθερώσει 150 φυλακισμένους Παλαιστίνιους στο πλαίσιο της συμφωνίας.

BREAKING: First images of Israeli hostages being transferred to ambulances after their release from Gaza.

pic.twitter.com/SYQQ5bkxhD — Skyleigh Heinen (@Sky_Lee_1) November 24, 2023

We are relieved to confirm the safe release of 24 hostages.

We have facilitated this release by transporting them from Gaza to the Rafah border, marking the real-life impact of our role as a neutral intermediary between the parties. — ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) November 24, 2023

First look on a night of anticipatipn: ICRC vehicles carrying elderly and others across Rafah border crossing. Filmed by NPR producer in Gaza, Anas Baba. pic.twitter.com/4Njg33MaBS — Daniel Estrin (@DanielEstrin) November 24, 2023

🔴#BREAKING These are the 13 Israelis who have been freed from Hamas captivity. pic.twitter.com/CFdhV3LxN2 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 24, 2023

Με πληροφορίες BBC/Guardian/Reuters

