Αυστραλία: Πρωτοφανείς πλημμύρες, σε απόγνωση οι κάτοικοι - «Το νερό είναι παντού»

Πρωτοφανείς εικόνες στη βορειοδυτική Αυστραλία με σοβαρές καταστροφές λόγω των πλημμυρών.

Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν απομονωμένοι καθώς το νερό πλημμύρισε πολύ μεγάλες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον υποστήριξαν οι αρχές σήμερα Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023.

Πολλοί πλημμυροπαθείς διασώθηκαν με ελικόπτερο. Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ταξίδεψαν στο Κίμπερλι για να βοηθήσουν στην εκκένωση. Οι πλημμύρες στο Κίμπερλι - μια αραιοκατοικημένη περιοχή στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας - προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ellie, έναν τροπικό κυκλώνα που έφερε καταρρακτώδεις βροχές όλο το Σαββατοκύριακο.

«Το νερό είναι παντού», είπε ο υπουργός Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Δυτικής Αυστραλίας, Στέφεν Ντόσον, στους δημοσιογράφους στο Περθ. «Οι άνθρωποι στο Κίμπερλι βιώνουν φαινόμενο που βλέπουμε μια φορά στα 100 χρόνια, τις χειρότερες πλημμύρες που έχει βιώσει ποτέ η Δυτική Αυστραλία στην ιστορία της».

Σε ορισμένα σημεία, είπε, τα νερά της πλημμύρας εκτείνονταν για 50 χιλιόμετρα, σε απόσταση «όσο έβλεπε το μάτι». Σύμφωνα με τις αρχές, η περιοχή του Κίμπερλι καλύπτει μια έκταση τρεις φορές μεγαλύτερη από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχει πληθυσμό μικρότερο από 40.000 κατοίκους.

Σε όλο το Κίμπερλι όπου περίπου το 50% του πληθυσμού είναι Αβορίγινες, 233 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής.