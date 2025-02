Άτυπη Σύνοδος στο Παρίσι: «Η Ρωσία απειλεί τώρα όλη την Ευρώπη» - Τι συζητήθηκε

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν σήμερα στο Ελιζέ στο Παρίσι, για μια έκτακτη συνάντηση με επίκεντρο την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του, ακριβώς πριν από την έναρξη αυτής της συνάντησης, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Η «συνάντηση εργασίας», όπως την χαρακτήρισε χθες, Κυριακή, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ευρωπαίων ιθυνόντων για το Ουκρανικό, είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και οι εργασίες της θα μπορέσουν να συνεχιστούν σε διαφορετικό σχήμα με στόχο την συμμετοχή όλων των εταίρων που ενδιαφέρονται για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτά ανέφερε το Ελιζέ πριν τη σημερινή συνάντηση.

Πέραν του Γάλλου προέδρου, παρόντες ήταν οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Ολλανδιας και της Δανίας, καθώς επίσης και οι ιθύνοντες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Γαλλικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι σημερινές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που μπορεί να δώσει η Ευρώπη στην Ουκρανία. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χθες ότι γίνονται συζητήσεις αναφορικά με το ζήτημα της μελλοντικής ανάπτυξης μίας ευρωπαΐκής στρατιωτικής δύναμης, που θα αποτελείται κυρίως από Γάλλους, Βρετανούς και Πολωνούς και θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Την ενόχλησή τους ωστόσο για την περιορισμένη σύνθεση της σημερινής συνάντησης εξέφρασαν χώρες όπως η Σλοβενία, η Ρουμανία και η Τσεχία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε πως συνέρχονται σήμερα στο Παρίσι «αυτοί που εδώ και τρία χρόνια ρίχνουν λάδι στη φωτιά».

Όπως φαίνεται, νέο τοπίο διαμορφώνεται στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Βρυξελλών μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει την Ευρώπη από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στo επίκεντρο της άτυπης συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με πρωτοβουλία του Εμάνουελ Μακρόν, βρέθηκαν η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ευρώπη και ΝΑΤΟ αναζητούν κοινό στρατηγικό βηματισμό, ενώ την ίδια ώρα η Μόσχα διαμηνύει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κανέναν ρόλο στις διαπραγματεύσεις και η Ουάσινγκτον ξεκαθαρίζει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής», τόνισε με μήνυμά της στο «Χ», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συμμετείχαν στην άτυπη σύνοδο μιας μικρής ομάδας Ευρωπαίων ηγετών. Έφτασε «στο Παρίσι για κρίσιμες συνομιλίες. Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ναι, πρόκειται για την Ουκρανία, αλλά και για εμάς. Χρειαζόμαστε επειγόντως ένα νέο τρόπο σκέψης. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της άμυνας. Και τα χρειαζόμαστε και τα δύο τώρα», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

Today in Paris we reaffirmed that Ukraine deserves peace through strength.



Peace respectful of its independance, sovereignty, territorial integrity, with strong security guarantees.



Europe carries its full share of the military assistance to Ukraine.



At the same time we need… pic.twitter.com/xdAnkeWr4v