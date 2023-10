«Αποτύχαμε να αποτρέψουμε την επίθεση της Χαμάς, η ευθύνη βαραίνει εμένα»

Ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, της εσωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, ο Ρόνεν Μπαρ ανέλαβε την ευθύνη για την αποτυχία της υπηρεσίας να αποτρέψει την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς.

Σε επιστολή που έστειλε προς τους υπαλλήλους των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ υποστήριξε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτυχία να σταματήσει την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, η οποία κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους στις 7 Οκτωβρίου και επίσης έφερε δεκάδες απαγωγές αμάχων και στρατιωτών.

Ο Ρόνεν Μπαρ ανέφερε ότι η απουσία προειδοποίησης για την επίθεση της Χαμάς είναι ένα θέμα που βαραίνει εκείνον και τη Σιν Μπετ. «Αν και πραγματοποιήσαμε μια σειρά ενεργειών, δυστυχώς, το Σάββατο δεν καταφέραμε να προειδοποιήσουμε εγκαίρως ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την επίθεση. Ως το πρόσωπο που βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής, η ευθύνη γι’ αυτό βαραίνει εμένα», σημείωσε ο Ρόνεν Μπαρ.

Πρόσθεσε επίσης ότι «θα υπάρξει χρόνος για έρευνες. Τώρα έχουμε πόλεμο. Χάσαμε δέκα από τους καλύτερους ανθρώπους μας, οι στρατιώτες έχασαν τους συγγενείς τους. Αμέτρητες οι ιστορίες ηρωισμού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ήδη από την πρώτη ημέρα των μαχών, δημιουργήσαμε έναν ειδικό σχηματισμό, σε συνεργασία με τις IDF, για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και την ανάκτηση των απαχθέντων και των αγνοουμένων».

Στην επιστολή του ο Ρόνεν Μπαρ τόνισε ότι «όλοι οι υπάλληλοι της οργάνωσης έφτασαν στις μονάδες. Όλοι όσοι έφεραν όπλο κατέβηκαν για να πολεμήσουν». Επίσης ανέφερε πως «βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο, όχι σε μια απλή μάχη. Δεν υπάρχει χρονικό όριο. Θα πάμε μέχρι τέλους».

Shin Bet Head on Hamas Invasion: “Responsibility is Mine” “As the one who heads the organization, the responsibility for this is mine,” Ronen Bar said. “There will be time for investigations. Now we are fighting.” https://t.co/BPagaHJuRP

Επίσης, σύμφωνα με τους Times of Israel είχαν καταγραφεί «ασυνήθιστες κινήσεις» στη Λωρίδα της Γάζας τις ώρες πριν από την έναρξη της επίθεσης, αλλά αγνοήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ισραήλ.

Shin Bet director Ronen Bar said:

on Saturday we were unable to generate sufficient warning that would allow the attack to be thwarted.

As the one who heads the organization, this is on me. There will be time for investigations. Now we fight.



Convenient excuse. pic.twitter.com/ZkInovoptL