Πόλεμος στο Ισραήλ: Πάνω από 4.200 οι νεκροί- Απειλές από το Ιράν

O αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο στο Ισραήλ αυξάνεται συνεχώς και ο τελευταίος απολογισμός ξεπερνά τους 4.200.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του πολέμου στο Ισραήλ, τουλάχιστον 2.808 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 10.850 τραυματίστηκαν από τότε που το Ισραήλ απάντησε στις επιθέσεις της Χαμάς, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο το υπουργείο υγείας της Γάζας ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Ο τελευταίος απολογισμός των νεκρών σηματοδοτεί αύξηση από 2.750 νεκρούς που ήταν νωρίτερα σήμερα.

Στον αντίποδα, το Ισράηλ μετρά ήδη πάνω από 1.400 νεκρούς από την έναρξη της επίθεσης της Χαμάς. Από αυτούς οι 289 είναι στρατιώτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, προειδοποίησε ότι η πιθανότητα να επεκταθεί η σύγκρουση σε άλλα μέτωπα «πλησιάζει το αναπόφευκτο στάδιο».

«Ο χρόνος για πολιτικές λύσεις τελειώνει», έγραψε στο X.

Conferred with my counterparts from 🇹🇳,🇲🇾,🇵🇰. Underlined the need to immediately stop Zionist crimes&murder in Gaza&to dispatch humanitarian aid. I stressed that time is running out for political solutions; probable spread of war in other fronts is approaching unavoidable stage.