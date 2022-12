Αποφυλακίστηκε η Μπρίτνεϊ Γκράινερ – Ανταλλαγή της με τον Ρώσο «έμπορο του θανάτου»

ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν σε ανταλλαγή της μπασκετμπολίστριας Μπρίτνεϊ Γκράινερ, που κρατούνταν σε ρωσική φυλακή, με τον διαβόητο έμπορο όπλων Βίκτορ Μπουτ, ο οποίος ήταν φυλακισμένος στην Αμερική εδώ και 12 χρόνια.

Η Γκράινερ καταδικάστηκε μετά τον εντοπισμό ελαίου κάνναβης στις αποσκευές της στο αεροδρόμιο της Μόσχας. Αποφυλακίστηκε ύστερα από 294 μέρες κράτησης.

Από το καλοκαίρι κιόλας, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είχε προτείνει την ανταλλαγή των κρατουμένων, γνωρίζοντας πως η Μόσχα επιζητούσε καιρό την απελευθέρωση του Μπουτ, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 25ετή κάθειρξη.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέφεραν πως η ανταλλαγή έλαβε χώρα στο Άμπου Ντάμπι.

Μπάιντεν: Είναι ασφαλής, επιστρέφει σπίτι

Ο Μπάιντεν ενημέρωσε μέσω Twitter πως επικοινώνησε μαζί της, είναι ασφαλής και επιστρέφει στο σπίτι της.

«Πριν από μερικά λεπτά μίλησα με την Μπρίτνεϊ Γκράινερ. Είναι ασφαλής. Είναι σε ένα αεροπλάνο. Επιστρέφει στο σπίτι» έγραψε.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT