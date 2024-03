Αντιδράσεις στο Ισραήλ γιατί βραβεύτηκε η φωτογραφία με το πτώμα της Σάνι Λουκ

Αντιδράσεις στο Ισραήλ και στα κοινωνικά δίκτυα προκαλεί η βράβευση της φωτογραφίας που απεικονίζει το πτώμα της νεαρής Σάνι Λουκ που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς κατά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα διεθνώς προκλήθηκαν επειδή η φωτογραφία του Associated Press που δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς να παρελαύνουν με το σώμα της Σάνι Λουκ, κακοποιημένο, στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου, κέρδισε κορυφαίο βραβείο σε διεθνές διαγωνισμό.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νεκρή η 22χρονη Σάνι Λουκ σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών

Η εικόνα που αποτελεί ντοκουμέντο της δολοφονίας της νεαρής γυναίκας, η οποία αναδείχθηκε σε σύμβολο των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, χαρακτηρίστηκε ως «ανατριχιαστική». Το σχεδόν γυμνό σώμα της δολοφονημένης γυναίκας περιφερόταν ως λάφυρο στους δρόμους της Γάζας φαίνεται παραμορφωμένο και η συγκεκριμένη φωτογραφία αμφισβητήθηκε, προτού επιβεβαιωθεί πως απεικονίζει το σώμα της Λουκ. Το Associated Press εξασφάλισε την πρώτη θέση σε μία από τις κατηγορίες διεθνών βραβείων Pictures of the Year, καθώς συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη εικόνα σε μία συλλογή 20 φωτογραφιών.

Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας Donald W. Reynolds στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Μιζούρι, αυτοχαρακτηρίζονται ως ο παλαιότερος διαγωνισμός φωτορεπορτάζ στον κόσμο. Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη νίκη του AP στην κατηγορία «Ομαδική Ιστορία της Χρονιάς», οι διοργανωτές του βραβείου δημοσίευσαν την εικόνα του άψυχου σώματος του Λουκ στη σελίδα του οργανισμού στο Instagram. Η είδηση προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να κατακρίνουν τη διάκριση και τη χρήση της εικόνας του Λουκ ως «εξωφρενική βεβήλωση της εβραϊκής ζωής».

«Αυτό είναι απλώς λάθος και άρρωστο», γράφουν χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ υποστήριξαν ότι ο διαγωνισμός ατίμαζε τη μνήμη της, «Η οικογένεια του θύματος της 7ης Οκτωβρίου Shani Louk θέλει να τη θυμούνται ζωντανή και χαμογελαστή. Ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία φωτορεπορτάζ στον κόσμο, που διεξήχθη από την @RJI, παρέβη τις επιθυμίες τους, βραβεύοντας μια φωτογραφία @AP με το ακρωτηριασμένο σώμα της», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Ένας άλλος έγραψε στο Twitter: «Έτσι επιλέγουμε να θυμόμαστε την όμορφη Shani Louk. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθεί η μνήμη της από τους απάνθρωπους τραμπούκους που πανηγυρίζουν τη φωτογραφία του AP της τραγικής δολοφονίας της».

This is how Shani Louk's family asked for her to be remembered. Smiling and alive. https://t.co/eN2VxhSx9b — S Sebag Montefiore (@simonmontefiore) March 29, 2024

Day 174 in an active War-zone - this beautiful image of Shani Louk RIP created by @IlanBlock. Please be respectful to her family and us all.

Shabbat Shalom, Jummah Mubarak and Good Friday

🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️💔💔💔💔🇮🇱🇮🇱#BringThemHomeNow pic.twitter.com/uRTtEKrv4X — Justine, MUM, Living in a Warzone; (@JustineZwerling) March 29, 2024

Being gang raped to death and have the chimp with the camera win a prize https://t.co/7TaOixg9zc — Helenovich (@Helen_ovich) March 27, 2024

Η Σάνι Λουκ, ήταν 23 χρονών, tattoo artist με καταγωγή από τη Γερμανία και το Ισραήλ. Ήταν μεταξύ των πολλών αθώων ανθρώπων που κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς όταν επιτέθηκε στο μουσικό φεστιβάλ κατά τη θανατηφόρα επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Γρήγορα έγινε ένα από τα πρόσωπα του πολέμου αφού οι σοκαριστικές εικόνες του άψυχου κορμιού της στο πίσω μέρος του φορτηγού έγιναν viral. Οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η νεαρή γυναίκα είχε αποκεφαλιστεί τραγικά από τους απαγωγείς της.