Νεκρή η 22χρονη Σάνι Λουκ σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών

Νεκρή είναι σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών η 22χρονη Σάνι Λουκ.

Αυτό ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μετά από δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την τύχη της Σάνι Λουκ, ενώ ο πόλεμος του Ισραήλ με την Χαμάς συνεχίζεται. Η Σάνι Λουκ, που είχε απαχθεί από μαχητές της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova και φάνηκε σε εικόνες στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, πλέον είναι και επίσημα νεκρή. Στο φεστιβάλ σκοτώθηκαν από τη Χαμάς σχεδόν 260 άτομα ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των απαχθέντων.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της είναι ακόμη ασαφείς και παραμένει επίσης ασαφές πού βρέθηκε το πτώμα της κοπέλας.

Αρχικά η μητέρα και η αδελφή της ανακοίνωσαν σήμερα ότι ήταν νεκρή. «Δυστυχώς πληροφορηθήκαμε χθες ότι η κόρη μου δεν είναι πλέον ζωντανή», δήλωσε η μητέρα της Ρικάρντα μιλώντας στο RTL/ntv. Τον θάνατο επιβεβαίωσε κατόπιν το ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο X:

«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε ότι βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός της 23χρονης Γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ. Η Σάνι που απήχθη από ένα μουσικό φεστιβάλ και βασανίστηκε και περιφερόταν στη Γάζα από τους τρομοκράτες της Χαμάς, βίωσε ασύλληπτη φρίκη. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους φίλους και την οικογένεια της Σάνι κατά τη διάρκεια αυτού του αδιανόητου εφιάλτη».

Την ίδια πληροφορία δημοσιοποίησε η ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο.

