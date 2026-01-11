«Κάποτε το προτιμούσαν οι ληστές τραπεζών»: Τι είναι το facekini και γιατί έχει γίνει τάση στην Κίνα

Για την πιο καυτή εμφάνιση στην Κίνα, το facekini, κάνει λόγο ο Εconomist.

«Οι μόδες έρχονται και παρέρχονται. Οι κάπες, τα βολάν και οι μάσκες ήταν κάποτε μερος της Ευρώπης, πριν χάσουν τη δημοτικότητά τους. Περιστασιακά, και νέα είδη ένδυσης γίνονται δημοφιλή, όπως στην Κίνα σήμερα, όπου οι επώνυμες αντηλιακές μάσκες προσώπου, γνωστές ως facekini, κάνουν δημοφιλή μια εμφάνιση που προηγουμένως προτιμούσαν οι ληστές τραπεζών» γράφει ο .

Until recently, facekinis were mainly reserved for beaches. But they have gone from cheap, poorly designed products for old folk to fashionable goods mainly bought by younger consumers https://t.co/6ZizglrQ80 — The Economist (@TheEconomist) January 7, 2026

Τι είναι το facekini και γιατί έχει γίνει τάση στην Κίνα

Τα facekini αποτελούν μέρος μιας ακμάζουσας βιομηχανίας στην Κίνα με αξεσουάρ για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV).

«Σε αντίθεση με τις χειρουργικές μάσκες της πανδημίας Covid-19», οι αντηλιακές μάσκες είναι κατασκευασμένες από πλενόμενο συνθετικό ύφασμα. Μερικές καλύπτουν μόνο το κάτω μέρος του προσώπου, άλλες εκτείνονται στο μέτωπο, τον λαιμό και το στήθος. Η τιμή τους κυμαίνεται από λίγα δολάρια έως σχεδόν 50 δολάρια.

Συνολικά, οι πωλήσεις ενδυμάτων UV στην Κίνα έφτασαν περίπου τα 80 δισεκατομμύρια γιουάν (11 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι.

Οι πωλήσεις των facekini, που απευθύνονται σε γυναίκες, αυξήθηκαν κατά περίπου 50% ανά έτος έως τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Daxue Consulting. Οι πωλήσεις των μανικιών UV, που είναι πιο δημοφιλή στους άνδρες, διπλασιάστηκαν.

Μέχρι πρόσφατα, τα facekini προορίζονταν κυρίως για τις παραλίες και συχνά φοριόντουσαν από μεγαλύτερες γυναίκες που προσπαθούσαν να αποφύγουν το μαύρισμα ενώ κολυμπούσαν. Η πανδημία, και η ευρεία χρήση μάσκας κατά την περίοδο εκείνη, συνέβαλε στη διεύρυνση της δημοτικότητάς τους.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα facekini έχουν μετατραπεί από φθηνά, κακοσχεδιασμένα προϊόντα για ηλικιωμένους σε μοντέρνα προϊόντα που αγοράζονται κυρίως από νεότερους καταναλωτές.

Τώρα οι άνθρωποι θέλουν μάσκες που ταιριάζουν με την ενδυμασία γραφείου ή τον εξοπλισμό εξωτερικών χώρων, λέει η Lai Ming Yii της Daxue Consulting. Πολλές γυναίκες τα βλέπουν ως μέρος μιας ρουτίνας περιποίησης της επιδερμίδας που στοχεύει να τις βοηθήσει να διατηρήσουν μια ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, προσθέτει.

You didnt buy facekini sub 1M pic.twitter.com/dxEc5bCTvs — DimPerX (@DimPerHolds) August 24, 2025

Que tal esquecer o protetor solar, como algumas pessoas têm feito ao apostar na resistência natural da pele, e entrar na onda do facekini — ou, em português, o biquíni facial?https://t.co/qW8JhnK2ZC — Tapete Vermelho (@elasnotapete) January 5, 2026

Οι εταιρείες επωφελούνται. Ίσως η μεγαλύτερη ωφελούμενη από την τάση ήταν η Beneunder, που ιδρύθηκε πριν από δώδεκα χρόνια στη Σεντζέν, η οποία προσφέρει μια σειρά από μάσκες και άλλο εξοπλισμό UV.

Αλλά πολλές άλλες κινεζικές εταιρείες ένδυσης αρχίζουν επίσης να πωλούν παρόμοια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων αθλητικών ειδών όπως η Anta και η Li-Ning.

Το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας, ωστόσο, δεν εγκρίνει την τάση.

Η εφημερίδα People’s Daily, φερέφωνο του κόμματος, πρόσφατα θρήνησε την άνοδο των facekini, επισημαίνοντας τη σύγχυση σχετικά με το τι χρειάζεται για την προστασία του δέρματος κάποιου.

«Τα βολάν στον λαιμό έμειναν για έναν αιώνα στην Ευρώπη. Τα facekini της Κίνας μπορεί να μην διαρκέσουν τόσο πολύ» καταλήγει το δημοσίευμα του Εconomist.