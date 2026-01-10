Ελβετία: Ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Crans-Montana ανέφερε ότι «η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη»

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της τραγωδίας στο Crans-Montana της Ελβετίας, καθώς έγινε γνωστό ότι η έξοδος κινδύνου που βρίσκεται στο υπόγειο του Le Constellation ήταν κλειδωμένη. Την πληροφορία φέρεται να παρείχε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διασταυρώθηκαν από δημοσιογράφους του RTS (Ελβετική Ραδιοτηλεόραση), ο Jacques Moretti είπε στους ερευνητές ότι τη νύχτα της τραγωδίας είχε παρατηρήσει ότι η πόρτα έκτακτης ανάγκης ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ο οποίος έφτασε στον τόπο του συμβάντος μετά την πυρκαγιά, ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ξεκλείδωσε την πόρτα από έξω και βρήκε πολλές σορούς συγκεντρωμένες μπροστά από την πόρτα.

Το νέο στοιχείο θα μπορούσε να αλλάξει το κατηγορητήριο για την τραγωδία στην Ελβετία

Ο Moretti, ο οποίος από χθες βρίσκεται σε προφυλάκιση λόγω κινδύνου διαφυγής, δήλωσε επίσης ότι δεν γνώριζε γιατί η έξοδος αυτή είχε μπλοκαριστεί. Τώρα εναπόκειται στην ποινική έρευνα, που διεξάγεται από τέσσερις εισαγγελείς, να καθορίσει αν λέει την αλήθεια.

Όπως επισημαίνουν τα ελβετικά ΜΜΕ αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό για την έρευνα, καθώς αρκετοί πελάτες του μπαρ προσπάθησαν να διαφύγουν από την έξοδο κινδύνου όταν ξέσπασε η φωτιά, αλλά βρέθηκαν παγιδευμένοι πίσω από την πόρτα και έτσι καταδικάστηκαν σε θάνατο.

Εάν ο εισαγγελέας πιστέψει ότι ο Jacques και η σύζυγός του – οι οποίοι κατέληξαν σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι – ήταν εν μέρει υπεύθυνοι για το κλείσιμο της πόρτας, αυτό θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνται.

Προς το παρόν, οι κατηγορούμενοι πρέπει να λογοδοτήσουν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ανθρωποκτονία από πυρκαγιά και πρόκληση σωματικών βλαβών. Αλλά αν οι εισαγγελείς πιστέψουν ότι οι ύποπτοι γνώριζαν ότι η πόρτα ήταν κλειστή, ότι αυτό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο και ότι συμφώνησαν να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο, τότε οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να διατυπώσουν την υπόθεση της δολοφονίας με πρόθεση.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Jacques και η Jessica Moretti θα κινδύνευαν με ποινή φυλάκισης έως και είκοσι ετών.

Με πληροφορίες από RTS