Μεγάλες φωτιές σαρώνουν την Αυστραλία – Ένας νεκρός, χάθηκαν πάνω από 300 σπίτια

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περίπου 300 ιδιοκτησίες έχουν καταστραφεί από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη νοτιοανατολική Αυστραλία.

Το κύριο μέτωπο βρίσκεται στην πολιτεία της Βικτόρια, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χιλιάδες πυροσβέστες και περισσότερα από 70 εναέρια μέσα επιχειρούν για να περιορίσουν τις φωτιές, ενώ κάτοικοι σε πάνω από δώδεκα κοινότητες έχουν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Βικτόρια, Τζασίντα Άλαν, την Κυριακή το πρωί καίγονταν 30 ενεργές εστίες σε όλη την πολιτεία, με τις 10 να χαρακτηρίζονται «ιδιαίτερης ανησυχίας». Όπως είπε, μέχρι τις 08:00 τοπική ώρα είχαν καεί περίπου 350.000 εκτάρια. Προειδοποίησε ότι «δεν έχουμε ξεπεράσει ούτε κατά διάνοια τα χειρότερα», καθώς υπάρχουν φωτιές που εξακολουθούν να απειλούν σπίτια και περιουσίες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων, τα πύρινα μέτωπα μπορεί να συνεχίσουν να καίνε για εβδομάδες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν στο χωριό Γκόμπουρ, κοντά στο Λόνγκγουντ, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης. Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Η Άλαν έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο έργο των σωστικών συνεργείων και σημείωσε ότι η τοπική κοινότητα πενθεί.

Αυστραλία: Ο καπνός από τις φωτιές φτάνει μέχρι τη Μελβούρνη

Ο καπνός από τις πυρκαγιές επηρεάζει την ποιότητα του αέρα σε πολλές περιοχές της Βικτόρια, συμπεριλαμβανομένης της μητροπολιτικής Μελβούρνης.

Οι αρχές περιγράφουν τα τωρινά μέτωπα ως τα σοβαρότερα στη νοτιοανατολική Αυστραλία από τις πυρκαγιές του 2019-2020, όταν είχαν καταστραφεί τεράστιες εκτάσεις και είχαν χάσει τη ζωή τους 33 άνθρωποι.

Ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το Χάρκορτ, στην κεντρική ορεινή ζώνη της Βικτόρια. Εκεί, ο πυροσβέστης Τάιρον Ράις έχασε το σπίτι του ενώ βρισκόταν σε άλλη επιχείρηση, μαθαίνοντας ότι η φωτιά είχε φτάσει στη δική του γειτονιά. Τοπικοί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής περιέγραψαν την εικόνα ως «σπαρακτική», με σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί και να απομένουν μόνο κομμάτια από σκεπές και μεταλλικά υπολείμματα.

Για την αιτία και την ένταση των πυρκαγιών, επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι δύσκολο να αποδοθεί ένα συγκεκριμένο επεισόδιο αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή, καθώς παίζουν ρόλο και παράγοντες διαχείρισης της γης. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει πιο συχνές τις παρατεταμένες περιόδους ζέστης και ξηρασίας που ευνοούν μεγάλες πυρκαγιές.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αυστραλία: Ακτιβιστές παραλύουν το μεγαλύτερο λιμάνι άνθρακα στον κόσμο