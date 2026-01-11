Οι πιο συνεπείς αεροπορικές και αεροδρόμια της Ευρώπης το 2025

Η Iberia Express ήταν η πιο συνεπής αεροπορική στην Ευρώπη το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cirium, εταιρείας που συλλέγει και αναλύει δεδομένα πτήσεων και εκδίδει ετήσιες κατατάξεις για την ακρίβεια αναχωρήσεων και αφίξεων.

Η ίδια κατάταξη δείχνει ότι, στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, το Όσλο Γκαρντερμόεν είχε την υψηλότερη επίδοση στην τήρηση ωραρίων.

Η Cirium μετρά ως «στην ώρα του» μια πτήση όταν αναχωρεί ή φτάνει μέσα σε 15 λεπτά από το προγραμματισμένο ωράριο. Στην ευρωπαϊκή περιφερειακή κατάταξη, η Iberia Express κράτησε την πρώτη θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με ποσοστό 88,94% σε 37.119 πτήσεις. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η SAS και στην τρίτη η Austrian Airlines.

Η έκθεση σημειώνει ότι η επίδοση της Iberia Express ήρθε σε μια δύσκολη χρονιά για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, με αναταράξεις που επηρέασαν την αεροπορική κίνηση στην Ιβηρική και προβλήματα που αφορούσαν αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320, δηλαδή τον τύπο που χρησιμοποιεί ολόκληρος ο στόλος της εταιρείας.

Στα αεροδρόμια, η πιο υψηλή ευρωπαϊκή παρουσία στην κατηγορία των μεγάλων κόμβων ήταν το Όσλο, που εμφανίζεται πέμπτο διεθνώς με επίδοση 86,00%. Στα μεσαία αεροδρόμια, το Ελσίνκι ήταν το καλύτερο ευρωπαϊκό, αλλά αρκετά χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη, στη 18η θέση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, την κορυφή στις αεροπορικές εταιρείες πήρε η Aeromexico, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με 90,02% σε περίπου 189.000 πτήσεις. Ακολούθησαν η Saudia με 86,53% και η SAS με 86,09%, επίδοση που τη φέρνει ψηλά τόσο διεθνώς όσο και εντός Ευρώπης.

Στα μεγάλα αεροδρόμια, πρώτη θέση παγκοσμίως πήρε το διεθνές αεροδρόμιο του Σαντιάγο στη Χιλή, με 87,04% στις αναχωρήσεις εντός ορίου, βελτιωμένο κατά 4,2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρότι βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών.

Με πληροφορίες από Euronews

