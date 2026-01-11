ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τι υποστηρίζει η εταιρεία για την κατάρρευση ψευδοροφής καταστήματος σε εμπορικό κέντρο

Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό

Φωτ. Παναγιώτης Περιστεράκης
Ανακοίνωση εξέδωσε η αρμόδια εταιρεία σχετικά με την κατάρρευση ψευδοροφής καταστήματος, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 45χρονης.

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό συνέβη έπειτα από μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής σε κατάστημα εστίασης, το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου.

Από τη μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Η λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος διεκόπη άμεσα, ενώ το εμπορικό κέντρο έχει ήδη προχωρήσει στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων, τονίζει η ανακοίνωση.

Η εταιρεία δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
