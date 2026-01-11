ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Απάντηση Κούβας σε Τραμπ: «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματίες»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι απειλούν την ειρήνη σε όλο τον κόσμο

The LiFO team
The LiFO team
ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Η Κούβα απάντησε στις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που την κάλεσε να συνάψει συμφωνία «πριν να είναι αργά».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που, ενώ παράλληλα απέρριψε τους ισχυρισμούς περί οικονομικών ανταλλαγμάτων και υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Αβάνας να εισάγει καύσιμα από όποια χώρα επιθυμεί.

Τι ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, δήλωσε την Κυριακή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι η χώρα του δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που ενδεχομένως παρείχε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα είναι διατεθειμένη να τα εξάγει.

«Η Κούβα δεν λαμβάνει και δεν έχει λάβει ποτέ οικονομική ή υλική αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που παρείχε σε οποιοδήποτε κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση τους δεν εμπλέκεται σε «μισθοφορικές πρακτικές, εκβιασμό ή στρατιωτικό εξαναγκασμό εις βάρος άλλων κρατών».

Ο Κουβανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι, όπως κάθε κυρίαρχο κράτος, η Κούβα έχει το απόλυτο δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από αγορές που είναι διατεθειμένες να τα εξάγουν, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων, χωρίς παρεμβάσεις ή υποταγή σε μονομερή καταναγκαστικά μέτρα των ΗΠΑ.

«Το δίκαιο και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της Κούβας», σημείωσε, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται «σαν εγκληματίες και σαν ένας ανεξέλεγκτος ηγέτης» με τρόπο που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια όχι μόνο της Κούβας και του δυτικού ημισφαιρίου, αλλά ολόκληρου του κόσμου.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΡΑΜΠ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΥΒΑ

Διεθνή / «Να προσέχουν»: Γιατί ο Τραμπ απειλεί Κολομβία και Κούβα μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Έκκληση από τον πρόεδρο της Κούβας, προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ - «Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!»
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΡΕΝΕ ΓΚΟΥΝΤ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ ICE

Διεθνή / Μινεάπολη: Η σύζυγος της Ρενέ Γκουντ λέει «εμείς είχαμε σφυρίχτρες, εκείνοι όπλα» μετά τον θάνατό της

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν τη Ρενέ Γκουντ ως «εγχώρια τρομοκράτη», υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να παρασύρει πράκτορα της ICE με το όχημά της
THE LIFO TEAM
Πίτερ Μάντελσον στο BBC: «Δεν είδα ποτέ νεαρές γυναίκες στις επισκέψεις μου στον Έπσταϊν»

Διεθνή / Πίτερ Μάντελσον στο BBC: «Δεν είδα ποτέ νεαρές γυναίκες στις επισκέψεις μου στον Έπσταϊν»

«Αν ήξερα ή αν είχα οποιαδήποτε εμπλοκή, φυσικά θα απολογούμουν. Όμως δεν ήμουν ούτε συνένοχος ούτε ενήμερος για όσα έκανε» υποστήριξε στην πρώτη συνέντευξή του μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Αψηφούν την καταστολή οι διαδηλωτές στο Ιράν – Σκληρές συγκρούσεις καταγράφονται σε βίντεο

Διεθνή / Αψηφούν την καταστολή οι διαδηλωτές στο Ιράν – Σκληρές συγκρούσεις καταγράφονται σε βίντεο

Παρά τη σκληρή καταστολή, τις απειλές για θανατικές ποινές και το μπλακάουτ στο διαδίκτυο, οι διαδηλωτές στο Ιράν συνεχίζουν τις μαζικές κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες συλλήψεις και έντονη διεθνή ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Φέρεται να έδωσε εντολή για σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Φέρεται να έδωσε εντολή για σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει ζητήσει από τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής, παρά τις αντιδράσεις κορυφαίων στρατιωτικών και τις ανησυχίες για τη συνοχή του ΝΑΤΟ
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ: Kαλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από τη Βενεζουέλα λόγω επικίνδυνων ένοπλων ομάδων

Διεθνή / ΗΠΑ: Kαλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από τη Βενεζουέλα λόγω επικίνδυνων ένοπλων ομάδων

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ένοπλες ομάδες φέρεται να στήνουν οδοφράγματα και να ελέγχουν οχήματα προκειμένου να εντοπίσουν Αμερικανούς
THE LIFO TEAM
 
 