Επιστολή Κένεντι στο Βερολίνο: «Σταματήστε τις διώξεις γιατρών για την πανδημία»

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ καλεί το Βερολίνο να «διορθώσει την πορεία του» - Η απάντηση από το γερμανικό υπουργείο Υγείας

The LiFO team
Φωτ: Getty Images
Με επιστολή προς τη νέα υπουργό Υγείας της Γερμανίας, Νίνα Βάρκεν, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ καλεί το Βερολίνο να «διορθώσει την πορεία του», καταγγέλλοντας ότι στη χώρα ασκούνται διώξεις που, κατά την εκδοχή του, σχετίζονται με την περίοδο της πανδημίας και με ιατρικές επιλογές πολιτών.

Την κίνηση έκανε γνωστή με βίντεο που ανήρτησε το Σάββατο. Είπε ότι στηρίζεται σε αναφορές από τη Γερμανία σύμφωνα με τις οποίες το κράτος περιορίζει την ελευθερία των πολιτών όταν παίρνουν αποφάσεις για την υγεία τους. Στο ίδιο μήνυμα υποστήριξε ότι πάνω από χίλιοι γιατροί και χιλιάδες ασθενείς αντιμετωπίζουν διώξεις ή κυρώσεις για υποθέσεις που αφορούν βεβαιώσεις απαλλαγής από μάσκα ή εμβολιασμό κατά της COVID-19. Δεν ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα ούτε διευκρίνισε σε ποιες αναφορές στηρίχθηκε.

Στην επιστολή, ο Αμερικανός υπουργός κατηγόρησε τη Γερμανία ότι «στοχοποιεί γιατρούς που έβαλαν πρώτα τους ασθενείς τους» και ότι τιμωρεί πολίτες για προσωπικές ιατρικές επιλογές. Υποστήριξε ακόμη ότι το γερμανικό κράτος «υπονομεύει» τη σχέση γιατρού–ασθενούς, μετατρέποντας τους γιατρούς σε εκτελεστές κρατικών πολιτικών, και κάλεσε το Βερολίνο να αποκαταστήσει την «ιατρική αυτονομία» και να βάλει τέλος σε «πολιτικά υποκινούμενες διώξεις».

Η απάντηση του Βερολίνου στην επιστολή Κένεντι 

Η Βάρκεν χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς αβάσιμους» και «πραγματολογικά εσφαλμένους». Τόνισε ότι στην πανδημία δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση για τους γιατρούς να χορηγούν εμβόλια κατά της COVID-19 και ότι όσοι δεν ήθελαν να προσφέρουν εμβολιασμούς για ιατρικούς, ηθικούς ή προσωπικούς λόγους δεν κινδύνευαν με ποινές ή κυρώσεις.

Σύμφωνα με τη Γερμανίδα υπουργό, ποινικές διώξεις ασκήθηκαν μόνο σε περιπτώσεις απάτης και πλαστογραφίας εγγράφων, όπως η έκδοση ψευδών πιστοποιητικών εμβολιασμού. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν επιβάλλονταν επαγγελματικές απαγορεύσεις ή πρόστιμα για όσους δεν εμβολιάζονταν και ότι, γενικά, οι ασθενείς στη Γερμανία είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν ποια θεραπεία θέλουν να ακολουθήσουν.

Παρέμβαση έκανε και ο πρώην υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, που είχε το χαρτοφυλάκιο στην πανδημία. Με ανάρτησή του απάντησε απευθείας στον Κένεντι, λέγοντάς του ότι θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθεί με τα ανοιχτά μέτωπα της δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας ζητήματα όπως το υψηλό κόστος περίθαλψης και οι θάνατοι που συνδέονται με την κρίση των οπιοειδών. Στο ίδιο μήνυμα υποστήριξε ότι στη Γερμανία δεν «τιμωρεί» η κυβέρνηση τους γιατρούς και ότι, όταν υπάρχουν ποινικές υποθέσεις, αυτές κρίνονται από ανεξάρτητα δικαστήρια.

Η αντιπαράθεση ξαναφέρνει στο προσκήνιο τις εντάσεις που είχαν καταγραφεί στη Γερμανία στη διάρκεια των μέτρων για την COVID-19. Παρότι οι εμβολιασμοί είχαν ευρεία αποδοχή, υπήρξαν και κινητοποιήσεις από μικρότερες ομάδες αρνητών ή σκεπτικιστών, σε ορισμένες περιπτώσεις με παρουσία ή στήριξη από ακροδεξιούς κύκλους.

Με πληροφορίες από ABC News

