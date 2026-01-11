«Κάντε το Ιράν σπουδαίο ξανά»: Ο Παχλαβί πιέζει τον Τραμπ να παρέμβει

Ο εξόριστος διάδοχος της ιρανικής μοναρχίας, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μιλώντας την Κυριακή στο Fox News.

Η παρέμβασή του έρχεται ενώ οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης εξαπλώνονται εδώ και εβδομάδες, με τους Ιρανούς να διαμαρτύρονται για την κατάσταση της οικονομίας και να στρέφονται πλέον ανοιχτά και κατά του κληρικού καθεστώτος.

Ο Παχλαβί εμφανίστηκε στην εκπομπή Sunday Morning Futures και προσπάθησε να απευθυνθεί απευθείας στο πολιτικό προφίλ που καλλιεργεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε ότι ο Τραμπ μπορεί να μείνει στην ιστορία ως «πρόεδρος της ειρήνης» και υποστήριξε ότι οι δυο τους μπορούν να «κάνουν το Ιράν σπουδαίο ξανά», υιοθετώντας επίτηδες τη φρασεολογία του γνωστού προεκλογικού συνθήματος του Τραμπ (MAGA - Make America Great Again).

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παχλαβί ισχυρίστηκε ότι στο Ιράν «μετονομάζουν δρόμους» προς τιμήν του Τραμπ και ότι οι διαδηλωτές τον βλέπουν ως το αντίθετο του Μπαράκ Ομπάμα και του Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, κατηγόρησε τους προκατόχους του Τραμπ ότι στο παρελθόν «άφησαν» τους Ιρανούς πολίτες εκτεθειμένους.

Wow. Powerful.



@PahlaviReza’s message to President Trump.



“Mr. President, you have already forged a legacy as a man of peace. Your words of solidarity have given Iranians the strength to fight for freedom.



And while Khamenei and his thugs call for "Death to America," the… pic.twitter.com/HxLzWGQdMt — Kosher🎗 (@koshercockney) January 11, 2026

Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη χώρα «με την πρώτη ευκαιρία», λέγοντας ότι έχει συγκροτήσει ομάδα «μετάβασης» για να αναλάβει, ενώ πρόσθεσε ότι είναι «έτοιμος να πεθάνει» για τον στόχο του. Ο ίδιος δεν έχει επιστρέψει στο Ιράν από την Επανάσταση του 1979, όταν ανατράπηκε ο πατέρας του, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, ο τελευταίος σάχης της χώρας.

Η πίεση προς τον Τραμπ δεν ξεκίνησε από την τηλεοπτική εμφάνιση. Το Σάββατο, ο Παχλαβί είχε απευθύνει δημόσιο μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές του «κράτησαν τους ανθρώπους του καθεστώτος σε απόσταση». Σε εκείνο το μήνυμα έλεγε ότι «ο χρόνος τελειώνει», ότι «σε μία ώρα ο κόσμος θα είναι ξανά στους δρόμους» και ζητούσε από τον Τραμπ να είναι έτοιμος να «επέμβει» για να βοηθήσει τους διαδηλωτές.

Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ. Είχε γράψει σε ανάρτηση στις 2 Ιανουαρίου ότι εξετάζει την αποστολή αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν και το Σάββατο επανήλθε με μήνυμα ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν» τον ιρανικό λαό. Σε ανάλογο τόνο κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έγραψε ότι η Ουάσιγκτον «στηρίζει τους γενναίους ανθρώπους του Ιράν», ενώ σε δηλώσεις του έκανε και ένα αιχμηρό σχόλιο ότι, «αν ζούσε στην Αβάνα και ήταν στην κυβέρνηση», θα ανησυχούσε.

BREAKING: Reza Pahlavi on Fox News:



"To put it into perspective, in the last 48 hours, Iranians have suffered more casualties than America did after the 9/11 attack.



This is a moment that is defining. This is an opportunity to liberate that nation." pic.twitter.com/qDqFhQhtru — World Source News (@Worldsource24) January 11, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στον Αμερικανό πρόεδρο έχουν παρουσιαστεί διαφορετικές επιλογές για το πώς θα μπορούσε να κινηθεί απέναντι στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε περίπτωση επίθεσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις.

Οι συγκρούσεις και η καταστολή έχουν ήδη αφήσει εκατοντάδες νεκρούς. Παρότι ο Παχλαβί παραμένει διχαστική φιγούρα, το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται να κερδίζει ξανά προβολή, καθώς μέρος των διαδηλωτών τον επικαλείται ως πιθανή λύση για την «επόμενη μέρα».

Με πληροφορίες από CNN

