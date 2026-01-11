Wall Street Journal: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη από αξιωματούχους για το πως θα αντιμετωπισθούν οι διαμαρτυρίες στο Ιράν

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί σημάδι ότι ο πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιπλήξει το καθεστώς για την καταστολή των διαδηλωτών, όπως έχει επανειλημμένα απειλήσει.

Η επικείμενη ενημέρωση του Τραμπ για το Ιράν

Η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης θα είναι μια συζήτηση για τα επόμενα βήματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στο καθεστώς και στρατιωτικές επιθέσεις, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Νταν Κέιν αναμένεται να παραστούν στη συνάντηση της Τρίτης, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Δεν αναμένεται να ληφθεί τελική απόφαση από τον Τραμπ στη συνάντηση, καθώς οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Την Κυριακή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απείλησε να επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν πρώτες σε ενέργειες.

Εκατοντάδες οι νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες

Οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων στο Ιράν, έχουν ξεπεράσει τους 500, ανακοίνωσε η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal και Reuters