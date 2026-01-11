Φοινικούντα: Ο ανιψιός του δολοφονημένου φέρεται να έκανε ύποπτες ερωτήσεις στην ΑΙ

Νέα στοιχεία έγιναν γνωστά για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να έκανε ερωτήσεις σε λειτουργικό τεχνητής νοημοσύνης για να καλύψει το έγκλημα μία μέρα πριν το φονικό.

Ο 33χρονος που έχει προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός, πιστεύεται ότι ρώτησε συγκεκριμένες λεπτομέρειες που προκαλούν προβληματισμό. «Πώς εξαφανίζω ίχνη από χρήση περιστρόφου» φέρεται να ρώτησε το ChatGPT ο ανιψιός, σύμφωνα πάντα με το MEGA.

Επίσης, φέρεται να αναζητούσε τρόπους να σβήσει ίχνη από υφάσματα, ενώ μέρες πριν το διπλό φονικό, έγινε γνωστό ότι έψαχνε τρόπους για να επενδύσει 3 εκατομμύρια ευρώ σε bitcoins.

Αναμένονται νέες καταθέσεις για την υπόθεση στη Φοινικούντα

Για περίπου τέσσερις ώρες παρέμεινε το Σάββατο στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο ένας 22χρονος, ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας και αναλαμβάνοντας τότε την ηθική αυτουργία.

Πλέον, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση, αποδίδει στον 22χρονο τον ρόλο του «φυσικού αυτουργού» της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί στην πρώτη του απολογία.

Η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10 το πρωί για να απολογηθεί.

Επίσης, στα γραφεία της ανακρίτριας βρέθηκε και ο έτερος προφυλακισμένος 22χρονος, στον οποίο αρχικά είχε αποδοθεί ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, αλλά πλέον φέρεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργός.

