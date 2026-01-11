«Ναι» της κυβέρνησης στο αίτημα για δύο συναντήσεις αγροτών με τον πρωθυπουργό

Η κυβέρνηση έκανε δεκτό το αίτημα των αγροτικών μπλόκων να μη γίνει μία ενιαία συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά δύο ξεχωριστές, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για επαφές την ερχόμενη Τρίτη.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μία συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων δεν κατέληξαν σε κοινή γραμμή για το ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, το Μαξίμου αποδέχθηκε τελικά τη λύση των δύο ραντεβού, ώστε να μην «κολλήσει» ο διάλογος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε να κατατεθούν δύο ονομαστικές λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Οι λεπτομέρειες και οι ώρες αναμένεται να ανακοινωθούν όταν κλειδώσει το πρόγραμμα.

Το αίτημα για δύο ξεχωριστές συναντήσεις είχε τεθεί από τους εκπροσώπους των μπλόκων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με όσα είχαν ζητήσει, το πρώτο ραντεβού θα αφορά τους αγρότες και το δεύτερο κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.