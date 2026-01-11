ΔΙΕΘΝΗ
Διπλωμάτες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς Τραμπ για πλεύση ρωσικών και κινεζικών πλοίων κοντά στη Γροιλανδία

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times δεν προκύπτουν ενδείξεις που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Διπλωμάτες των βόρειων χωρών απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ρωσικά και κινεζικά πλοία πλέουν κοντά στη Γροιλανδία, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία ή υποβρύχια τα τελευταία χρόνια πλέουν γύρω από τη Γροιλανδία, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα, με την εφημερίδα να επικαλείται υψηλόβαθμους διπλωμάτες, από τις βόρειες χώρες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ενημερώσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Σχέδιο εισβολής του Τραμπ στη Γροιλανδία;

Τις τελευταίες ώρες, πλήθος διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως Economic Times, TASS, TRT, Times Now, επικαλούνται το ρεπορτάζ της Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στους αρχηγούς των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο για πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία.

Πηγές αναφέρουν ότι σύμβουλοι του Τραμπ αισθάνονται ενθαρρυμένοι από την επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα στη Γροιλανδία προτού ενισχυθούν η Ρωσία ή η Κίνα στην περιοχή.

Ωστόσο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων αντιτίθεται στο σχέδιο επικαλούμενη νομικά και συνταγματικά εμπόδια και την έλλειψη υποστήριξης από το Κογκρέσο.

