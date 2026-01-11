Σάρα Νετανιάχου: Επίσημες φωτογραφίες της με ψηφιακό ρετούς προκαλούν αντιδράσεις στο Ισραήλ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η αποκάλυψη ότι το γραφείο του πρωθυπουργού διένειμε φωτογραφίες στις οποίες το πρόσωπο της Σάρα Νετανιάχου είχε υποστεί ψηφιακό ρετούς.

Αφορμή στάθηκαν, μεταξύ άλλων, εικόνες από τελετή για το Χανουκά στο Τείχος των Δακρύων. Στα στιγμιότυπα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται με τη σύζυγό του, τον Αμερικανό πρέσβη Μάικ Χάκαμπι και ομάδα στρατιωτών, καθώς ανάβουν κεριά. Σε ορισμένες από τις φωτογραφίες, τα χαρακτηριστικά της Σάρα Νετανιάχου φαίνονται εμφανώς «πειραγμένα», κάτι που κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν ως αποτέλεσμα έντονης επεξεργασίας.

Η κριτική δεν αφορά τη χρήση φίλτρων ή λογισμικού σε προσωπικούς λογαριασμούς, μια συνηθισμένη πρακτική στα κοινωνικά δίκτυα. Αφορά το ότι επεξεργασμένες εικόνες διανεμήθηκαν ως υλικό του πρωθυπουργικού γραφείου, μέσα από επίσημα κυβερνητικά κανάλια.

Ο δημοσιογράφος Σάμπι Γκατένιο, που ανέδειξε το θέμα μέσω του ισραηλινού ιστότοπου The Seventh Eye, προειδοποιεί ότι αν τέτοιες φωτογραφίες περάσουν στο σύστημα του κρατικού αρχείου, θα μείνουν ως «επίσημο» οπτικό αποτύπωμα της περιόδου, παρότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που κατέγραψε ο φακός.

Facebook Twitter Επίσημη ανάρτηση με φωτογραφίες της Σάρα Νετανιάχου οι οποίες έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία / Φωτ: Facebook

Από την κυβέρνηση, ο διευθυντής του Γραφείου Κυβερνητικού Τύπου, Νιτσάν Τσεν, δηλώνει ότι οι φωτογραφίες του ίδιου του πρωθυπουργού δεν υφίστανται επεξεργασία και ότι το γραφείο του δεν θα ανεβάσει ρετουσαρισμένο υλικό στο επίσημο αρχείο. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι εξετάζεται πώς θα επισημαίνονται στο εξής φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί άλλοι, εκτός των κυβερνητικών φωτογράφων, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση για το τι έχει αλλοιωθεί και από ποιον.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, το θέμα δεν περιορίζεται σε μία εμφάνιση. Ο Γκατένιο λέει ότι είχε εντοπίσει αντίστοιχα σημάδια επεξεργασίας από το περασμένο καλοκαίρι, σε υλικό από ταξίδια και δημόσιες εμφανίσεις. Ειδικός στην ψηφιακή εγκληματολογία που εξέτασε φωτογραφίες σε σύγκριση με ακατέργαστο βίντεο εκτίμησε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει γίνει τοπική επεξεργασία με στόχο να «στρώσει» η επιδερμίδα και να εξαφανιστούν ρυτίδες. Κατά την ίδια εκτίμηση, επεξεργασία φαίνεται να υπάρχει και σε φωτογραφίες από συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τη σύζυγό του, Ούσα.

Στο μεταξύ, το θέμα έχει περάσει και στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέσο έχει προαναγγείλει ότι δεν θα χρησιμοποιεί κρατικές φωτογραφίες όταν υπάρχουν ενδείξεις ψηφιακής παρέμβασης, ενώ πρακτορεία ειδήσεων έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν δημοσιεύουν εικόνες που μοιάζουν να έχουν υποστεί ρετούς ή ψηφιακή αλλοίωση.

Παράλληλα, στον επίσημο λογαριασμό του Νετανιάχου στο Instagram έχουν εμφανιστεί αναρτήσεις που φέρουν σήμανση ότι ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί ή να έχουν παραχθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Σε μία από τις εικόνες που συζητήθηκαν, το ζεύγος Νετανιάχου εμφανίζεται δίπλα στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, με πυροτεχνήματα και σημαίες στο φόντο, στοιχεία που ειδικοί θεωρούν ότι έχουν προστεθεί τεχνητά. Δεν είναι σαφές πότε προστέθηκε η σχετική επισήμανση στην ανάρτηση.

Η εκπρόσωπος της Σάρα Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα του Associated Press για σχόλιο.

Με πληροφορίες από Associated Press