ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιταλία: Φύλακας πέθανε σε εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών μέσα στο ψύχος

Εκείνη τη νύχτα η θερμοκρασία έπεσε μέχρι τους -12 βαθμούς Κελσίου

The LiFO team
The LiFO team
ΙΤΑΛΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΑΣ Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Ένας φύλακας σε εργοτάξιο κοντά στο παγοδρόμιο της Κορτίνα, στην Ιταλία, πέθανε στη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας, εν μέσω παγετού, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές

Ο υπουργός Υποδομών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε πλήρη διερεύνηση για τις συνθήκες θανάτου του 55χρονου.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο άνδρας εργαζόταν το βράδυ της Πέμπτης σε εργοτάξιο κοντά στο παγοδρόμιο της Κορτίνα. Εκείνη τη νύχτα η θερμοκρασία έπεσε μέχρι τους -12 βαθμούς Κελσίου.

Η κρατική εταιρεία που έχει την ευθύνη για τα ολυμπιακά έργα υποδομής (Simico) διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο εργοτάξιο δεν ήταν δικής της εποπτείας και εξέφρασε συλλυπητήρια. Από την πλευρά του ο δήμος της Κορτίνα έκανε λόγο για ένα γεγονός που έχει προκαλέσει «βαθιά θλίψη και ανησυχία» στην τοπική κοινωνία.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Μιλάνο–Κορτίνα είναι προγραμματισμένοι για τις 6–22 Φεβρουαρίου 2026. Η Κορτίνα θα φιλοξενήσει αγώνες curling, τα αγωνίσματα σε πίστα πάγου (έλκηθρο/μπόμπσλεϊ) και το γυναικείο αλπικό σκι, ενώ μέρος των διοργανώσεων θα γίνει στο Μιλάνο, όπου θα πραγματοποιηθεί και η τελετή έναρξης στο Σαν Σίρο.

Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει ότι στην έναρξη θα εμφανιστεί ο Αντρέα Μποτσέλι, μαζί με τη Μαράια Κάρεϊ, ενώ προβλέπεται και αφιέρωμα στον Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 91 ετών.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μια τελετή αλλιώτικη: Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε μέσα στο μουσείο της Ολυμπίας

Πολιτισμός / Μια τελετή αλλιώτικη: Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε μέσα στο μουσείο της Ολυμπίας

Παρά την αναγκαστική μεταφορά στο μουσείο, η τελετή διατήρησε τα καθιερωμένα τελετουργικά, δηλαδή τις χορογραφημένες κινήσεις των «ιερειών» και των κουρών, καθώς και απαγγελίες στην ελληνική γλώσσα
LIFO NEWSROOM
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Η Ολυμπιακή Φλόγα, το φως που δεν σβήνει ποτέ, θα ανάψει ξανά στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία εννέα ημερών πριν καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια ταξιδέψει στην Ιταλία
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΡΕΝΕ ΓΚΟΥΝΤ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ ICE

Διεθνή / Μινεάπολη: Η σύζυγος της Ρενέ Γκουντ λέει «εμείς είχαμε σφυρίχτρες, εκείνοι όπλα» μετά τον θάνατό της

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν τη Ρενέ Γκουντ ως «εγχώρια τρομοκράτη», υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να παρασύρει πράκτορα της ICE με το όχημά της
THE LIFO TEAM
Πίτερ Μάντελσον στο BBC: «Δεν είδα ποτέ νεαρές γυναίκες στις επισκέψεις μου στον Έπσταϊν»

Διεθνή / Πίτερ Μάντελσον στο BBC: «Δεν είδα ποτέ νεαρές γυναίκες στις επισκέψεις μου στον Έπσταϊν»

«Αν ήξερα ή αν είχα οποιαδήποτε εμπλοκή, φυσικά θα απολογούμουν. Όμως δεν ήμουν ούτε συνένοχος ούτε ενήμερος για όσα έκανε» υποστήριξε στην πρώτη συνέντευξή του μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Αψηφούν την καταστολή οι διαδηλωτές στο Ιράν – Σκληρές συγκρούσεις καταγράφονται σε βίντεο

Διεθνή / Αψηφούν την καταστολή οι διαδηλωτές στο Ιράν – Σκληρές συγκρούσεις καταγράφονται σε βίντεο

Παρά τη σκληρή καταστολή, τις απειλές για θανατικές ποινές και το μπλακάουτ στο διαδίκτυο, οι διαδηλωτές στο Ιράν συνεχίζουν τις μαζικές κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες συλλήψεις και έντονη διεθνή ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Φέρεται να έδωσε εντολή για σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Φέρεται να έδωσε εντολή για σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει ζητήσει από τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής, παρά τις αντιδράσεις κορυφαίων στρατιωτικών και τις ανησυχίες για τη συνοχή του ΝΑΤΟ
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ: Kαλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από τη Βενεζουέλα λόγω επικίνδυνων ένοπλων ομάδων

Διεθνή / ΗΠΑ: Kαλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από τη Βενεζουέλα λόγω επικίνδυνων ένοπλων ομάδων

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ένοπλες ομάδες φέρεται να στήνουν οδοφράγματα και να ελέγχουν οχήματα προκειμένου να εντοπίσουν Αμερικανούς
THE LIFO TEAM
 
 