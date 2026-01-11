Μινεάπολη: Η σύζυγος της Ρενέ Γκουντ λέει «εμείς είχαμε σφυρίχτρες, εκείνοι όπλα» μετά τον θάνατό της

Η σύζυγος της Ρενέ Γκουντ, της 37χρονης που σκοτώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στη Μινεάπολη από πυρά πράκτορα της ICE, λέει ότι το ζευγάρι είχε σταματήσει απλώς για να σταθεί στο πλευρό γειτόνων του την ημέρα του περιστατικού.

Σε γραπτή δήλωσή της, η Μπέκα Γκουντ περιγράφει τη Ρενέ ως άνθρωπο ου ξεχώριζε για την καλοσύνη της και ως μητέρα που αφήνει πίσω της «μια κληρονομιά φροντίδας».

«Εμείς είχαμε σφυρίχτρες. Εκείνοι είχαν όπλα», έγραψε η Μπέκα Γκουντ, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά τον θάνατο της συζύγου της.

Η Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε την Τετάρτη, όταν τρεις άνδρες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) περικύκλωσαν το όχημα της σε χιονισμένο δρόμο, λίγα τετράγωνα από το σπίτι τους. Στο υλικό φαίνεται ένας άνδρας να πλησιάζει από την πλευρά του οδηγού, να απαιτεί να ανοίξει η πόρτα και να τραβά το χερούλι. Το όχημα αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός και τότε άλλος πράκτορας, που βρίσκεται μπροστά από το αυτοκίνητο, βγάζει όπλο και πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση, κάνοντας πίσω καθώς το SUV προχωρά.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν τη Ρενέ Γκουντ ως «εγχώρια τρομοκράτη», υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να παρασύρει πράκτορα με το όχημα. Κρατικοί και τοπικοί αξιωματούχοι στη Μινεάπολη, όπως και διαδηλωτές, απορρίπτουν αυτή την εκδοχή.

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Μινεάπολη. Η Μπέκα Γκουντ λέει ότι είχαν καταλήξει εκεί μετά από ένα «μεγάλο οδικό ταξίδι» και ότι στην πόλη βρήκαν μια αίσθηση κοινότητας, ανθρώπους που «προσέχουν ο ένας τον άλλον». Μαζί μεγάλωναν και τον 6χρονο γιο της Ρενέ από προηγούμενο γάμο.

JD Vance on Renee Good: This is classic terrorism. pic.twitter.com/4cVZGpQ2pE — jordan (@JordanUhl) January 8, 2026

Στη δήλωσή της, η Μπέκα περιγράφει τη Ρενέ ως χριστιανή που πίστευε πως «όλες οι θρησκείες λένε την ίδια βασική αλήθεια: ότι είμαστε εδώ για να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να νοιαζόμαστε και να κρατάμε τους ανθρώπους ασφαλείς». Ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν για να στηρίξουν την οικογένεια, λέγοντας ότι η συμπαράσταση ήρθε «από όλη την Αμερική και τον κόσμο».

BREAKING: Wife of Renee Good, Becca Good, has just released a statement. :



“First, I want to extend my gratitude to all the people who have reached out from across the country and around the world to support our family. This kindness of strangers is the most fitting tribute… pic.twitter.com/KeFWuLGa9J — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 9, 2026

Με πιο προσωπικό τόνο, έγραψε ότι η Ρενέ «έλαμπε» – «όχι με γκλίτερ, αλλά σαν να έβγαινε φως από μέσα της» – και ότι το ίδιο έλεγαν και οι δικοί της άνθρωποι. «Η Ρενέ ήταν φτιαγμένη από λιακάδα», σημείωσε.

Παρά τις βαριές κατηγορίες που της αποδόθηκαν δημόσια μετά το περιστατικό, το Associated Press αναφέρει ότι η Ρενέ Γκουντ ήταν πολίτης των ΗΠΑ, γεννημένη στο Κολοράντο, και δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές πέρα από μία κλήση για τροχαία παράβαση. Στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα συστηνόταν ως «ποιήτρια και συγγραφέας και σύζυγος και μαμά», ενώ σε πρόσφατη ανάρτηση έγραφε πως «ζούσε τη Μινεάπολη».

Ο πρώην σύζυγός της, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επικαλούμενος λόγους ασφάλειας για τα δύο, σήμερα έφηβα, παιδιά που απέκτησαν μαζί, είπε ότι, όσο την γνώριζε, δεν είχε καμία σχέση με κινητοποιήσεις ή διαμαρτυρίες.

Στο τέλος της δήλωσης, η Μπέκα Γκουντ λέει ότι μένει να μεγαλώσει μόνη της το παιδί τους και γράφει ότι θα συνεχίσει να του μαθαίνει πως υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Για όσους ευθύνονται για τον θάνατο της Ρενέ, σημειώνει ότι έδρασαν με φόβο και θυμό και ότι η απάντηση που θα ήθελε να δώσει η ίδια είναι «να τους δείξουμε έναν καλύτερο δρόμο».

Με πληροφορίες από Associated Press

