Ιράν: Ο εξόριστος πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στη χώρα του.

Νωρίτερα σήμερα, κάλεσε τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους για δύο ακόμα βράδια και να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων του Ιράν, ενώ ζήτησε από τους εργαζόμενους στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών να ξεκινήσουν πανεθνικές απεργίες.

Σε μήνυμά του προς τους διαδηλωτές, ο Παχλαβί επαίνεσε το «θάρρος και την ανθεκτικότητά» τους, μετά από εκατομμύρια που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του για κινητοποιήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι η μαζική παρουσία τους απέδωσε αποφασιστική απάντηση στις απειλές της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η έκταση των διαδηλώσεων έχει ταρακουνήσει το καθεστώς και έχει αποκαλύψει την ευθραυστότητα του μηχανισμού ασφαλείας του. Ο Παχλαβί τόνισε ότι η επόμενη φάση του κινήματος πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στη διαρκή παρουσία στους δρόμους όσο και στην οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι η αποκοπή των οικονομικών πόρων της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα παραλύσει την ικανότητά της να συνεχίσει την καταστολή. Ζήτησε ειδικά από τους εργαζόμενους στους τομείς των μεταφορών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ευρύτερης ενέργειας να ξεκινήσουν πανεθνική απεργία.

Ο εξόριστος πρίγκιπας κάλεσε τους διαδηλωτές να βγουν ξανά στους δρόμους το Σάββατο και την Κυριακή από τις 6 μ.μ., να φέρουν εθνικές σημαίες, σύμβολα και εικόνες και να ανακτήσουν δημόσιους χώρους. Τόνισε ότι ο στόχος πλέον υπερβαίνει τις συμβολικές διαδηλώσεις, προτρέποντας τους να καταλάβουν και να κρατήσουν κεντρικές περιοχές μεγάλων πόλεων, κινούνται από πολλαπλές διαδρομές, συνδέοντας τα ξεχωριστά πλήθη και προετοιμάζοντας παραμονή στους δρόμους με βασικά εφόδια.

Απευθυνόμενος στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και των ένοπλων μονάδων που έχουν εκφράσει υποστήριξη στην αντιπολιτευτική πλατφόρμα, ο Παχλαβί τους κάλεσε να καθυστερήσουν και να αναστατώσουν τη «μηχανή καταστολής» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με στόχο την πλήρη αδρανοποίησή της σε κρίσιμη στιγμή.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται να επιστρέψει στο Ιράν, δεσμευόμενος να σταθεί στο πλευρό του ιρανικού λαού κατά τη «νίκη μιας εθνικής επανάστασης», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η στιγμή αυτή πλησιάζει γρήγορα.

Με πληροφορίες από iranintl.com