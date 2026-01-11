Ιράν: 116 νεκροί στις διαδηλώσεις – Ο Νετανιάχου καταγγέλλει «μαζικές δολοφονίες»

Τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που εξαπλώνονται στο Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο η Human Rights Activists News Agency (HRANA), οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ που καταγράφει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται επτά παιδιά, ενώ οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 2.638, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η HRANA αναφέρει ότι έχει καταγράψει διαδηλώσεις σε 574 σημεία, σε 185 πόλεις και σε κάθε μία από τις 31 επαρχίες του Ιράν. Το Σάββατο συμπληρώθηκαν δύο εβδομάδες κινητοποιήσεων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν χιλιάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Πούνακ στην Τεχεράνη, παρά τις προσπάθειες των δυνάμεων ασφαλείας να διαλύσουν το πλήθος. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ.

Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει αναλυτικά στοιχεία για τις απώλειες μεταξύ των διαδηλωτών. Το κρατικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε την Κυριακή ότι 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί στα επεισόδια.

Ιράν: Συνεχίζεται το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν επίσης λόγο για εκτεταμένες και παρατεταμένες διακοπές στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τη NetBlocks, το «μπλακάουτ» έχει ξεπεράσει τις 60 ώρες, καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται.

⚠️ Update: #Iran's internet blackout is now past the 60 hour mark as national connectivity levels continue to flatline around 1% of ordinary levels.



The censorship measure presents a direct threat to the safety and wellbeing of Iranians at a key moment for the country's future. pic.twitter.com/QoEREOlxj0 — NetBlocks (@netblocks) January 11, 2026

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου από το κέντρο της Τεχεράνης, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την κατάρρευση της αξίας του ριάλ. Στην πορεία, το περιεχόμενό τους έγινε πιο ανοιχτά αντικυβερνητικό, με συνθήματα όπως «φοιτητές, γίνετε η φωνή του λαού» και «θάνατος στην Ισλαμική Δημοκρατία».

Η θεοκρατική ηγεσία της χώρας, με επικεφαλής τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, απάντησε με καταστολή. Σύμφωνα με αναφορές, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα αλλά και πραγματικά πυρά για να διαλύσουν συγκεντρώσεις. Παράλληλα, αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τα οικονομικά αιτήματα, αποδίδοντας ωστόσο τις ταραχές σε «ταραχοποιούς» και κάνοντας λόγο για υποκίνηση από το εξωτερικό, κυρίως από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε δηλώσεις του που μετέδωσαν κρατικά μέσα, κατηγόρησε «ξένους τρομοκράτες» για τα επεισόδια, λέγοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα «με κάθε δυνατό μέσο».

Νετανιάχου για Ιράν: «Στηρίζουμε τον αγώνα του ιρανικού λαού για ελευθερία»

Στο εξωτερικό, η κατάσταση στο Ιράν παρακολουθείται στενά. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του στηρίζει «τον αγώνα του ιρανικού λαού για ελευθερία» και καταδίκασε τις δολοφονίες αμάχων. Κάλεσε μάλιστα σε ένα μέλλον όπου Ισραήλ και Ιράν θα μπορούσαν «να ξαναγίνουν εταίροι».

Παράλληλα, αντικαθεστωτικές προσωπικότητες της διασποράς εντείνουν τις εκκλήσεις προς τους διαδηλωτές. Ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τους Ιρανούς να παραμείνουν στους δρόμους, δηλώνοντας ότι «σύντομα» θα σταθεί στο πλευρό τους.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην καταφύγει σε βία. Σε ανάρτησή του το Σάββατο έγραψε ότι «το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία, ίσως όσο ποτέ άλλοτε», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν».

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Νετανιάχου συνομίλησε το Σάββατο με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα, από την Τεχεράνη ήρθε προειδοποίηση κατά κάθε εξωτερικής παρέμβασης: ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους».

Με πληροφορίες από ABC News