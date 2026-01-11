Γάζα: Τρεις νεκροί και εννέας τραυματίες από ισραηλινές επιθέσεις - Αυξάνονται οι θάνατοι από το κρύο

Τρεις άνθρωπο έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν στη Γάζα τις τελευταίες 48 ώρες μετά από επιθέσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Από την αρχή του πολέμου, 21 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, όλοι τους εκτοπισμένοι, μεταξύ των οποίων 18 παιδιά.

The Government Media Office in Gaza reports that since the start of the latest winter storm, four children died due to extreme cold.



Since the start of the Israeli genocide, a total of 21 deaths related to cold have been recorded, including 18 children. pic.twitter.com/P4yrJUNdPd — Quds News Network (@QudsNen) January 11, 2026

Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, οι πρόσφατοι θάνατοι λόγω του κρύου οφείλονται στην έλλειψη θέρμανσης, ασφαλών καταλυμάτων, κουβερτών και χειμερινών ρούχων, καθώς και στο γεγονός ότι το Ισραήλ εμποδίζει την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

