Ουκρανία: Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες χωρίς ρεύμα και θέρμανση στο Κίεβο

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά από μία καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

In many regions, the situation remains difficult after Russian strikes on our critical infrastructure. Energy workers and repair crews are working around the clock to restore electricity, heat, and water supply for people. And this is truly a monumental effort that matters… pic.twitter.com/1ZzvN3Zn0s — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2026

Την Παρασκευή, μία πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω ενός ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας.

Οι αρχές απεκατέστησαν σήμερα την παροχή νερού και μερικώς απεκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

