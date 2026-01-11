ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουκρανία: Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες χωρίς ρεύμα και θέρμανση στο Κίεβο

Την Παρασκευή πυραυλική επίθεση άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ ΡΕΥΜΑ ΡΩΣΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά από μία καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

Την Παρασκευή, μία πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω ενός ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας.

Οι αρχές απεκατέστησαν σήμερα την παροχή νερού και μερικώς απεκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Διεθνή / Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία και ότι χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones καθώς και όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, εκτοξευόμενα από ξηρά και θάλασσα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πίτερ Μάντελσον στο BBC: «Δεν είδα ποτέ νεαρές γυναίκες στις επισκέψεις μου στον Έπσταϊν»

Διεθνή / Πίτερ Μάντελσον στο BBC: «Δεν είδα ποτέ νεαρές γυναίκες στις επισκέψεις μου στον Έπσταϊν»

«Αν ήξερα ή αν είχα οποιαδήποτε εμπλοκή, φυσικά θα απολογούμουν. Όμως δεν ήμουν ούτε συνένοχος ούτε ενήμερος για όσα έκανε» υποστήριξε στην πρώτη συνέντευξή του μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Αψηφούν την καταστολή οι διαδηλωτές στο Ιράν – Σκληρές συγκρούσεις καταγράφονται σε βίντεο

Διεθνή / Αψηφούν την καταστολή οι διαδηλωτές στο Ιράν – Σκληρές συγκρούσεις καταγράφονται σε βίντεο

Παρά τη σκληρή καταστολή, τις απειλές για θανατικές ποινές και το μπλακάουτ στο διαδίκτυο, οι διαδηλωτές στο Ιράν συνεχίζουν τις μαζικές κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες συλλήψεις και έντονη διεθνή ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Φέρεται να έδωσε εντολή για σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Φέρεται να έδωσε εντολή για σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει ζητήσει από τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής, παρά τις αντιδράσεις κορυφαίων στρατιωτικών και τις ανησυχίες για τη συνοχή του ΝΑΤΟ
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ: Kαλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από τη Βενεζουέλα λόγω επικίνδυνων ένοπλων ομάδων

Διεθνή / ΗΠΑ: Kαλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από τη Βενεζουέλα λόγω επικίνδυνων ένοπλων ομάδων

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ένοπλες ομάδες φέρεται να στήνουν οδοφράγματα και να ελέγχουν οχήματα προκειμένου να εντοπίσουν Αμερικανούς
THE LIFO TEAM
 
 