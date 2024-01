Annie Nightingale: Πέθανε η πρωτοπόρος ραδιοφωνική παραγωγός του «Radio 1» του BBC

Η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια στο BBC Radio 1 και η μακροβιότερη DJ του σταθμού στη Βρετανία, Annie Nightingale, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Η Annie Nightingale εντάχθηκε στο σταθμό το 1970 και παρέμεινε η μόνη γυναίκα στο πρόγραμμα για 12 χρόνια. Ήταν γνωστή για το πάθος της για ένα ευρύ φάσμα μουσικής, υποστηρίζοντας τα πάντα, από prog rock και punk μέχρι acid house και grime.

Παρέμεινε στον αέρα μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους με το Annie Nightingale Presents. Ήταν επίσης γνωστή για τη συνδιοργάνωση της μουσικής εκπομπής The Old Grey Whistle Test του BBC Two. Μια δήλωση που αποδόθηκε στην οικογένειά της την Παρασκευή ανέφερε ότι «απεβίωσε χθες στο σπίτι της στο Λονδίνο μετά από σύντομη ασθένεια».

Η DJ Annie Mac εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο της Annie Nightingale επισημαίνοντας πως ήταν «πρωτοπόρος, πνευματώδης, περιπετειώδης, ατρόμητη, ξεκαρδιστική, έξυπνη και τόσο καλή στη δουλειά της». Στην ανάρτησή της στο Instagram, πρόσθεσε πως «αυτή είναι η γυναίκα που άλλαξε το πρόσωπο και τον ήχο της βρετανικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας για πάντα. Δεν μπορείτε να την υποτιμήσετε».

Jo Whiley, Annie Mac, Greg James and more have paid tribute to broadcasting legend Annie Nightingale, who has died aged 83



"Thank you, Annie – for opening the door and for showing us all what to do when we got through it. You will be missed so much" https://t.co/Jpu4kFm3a8