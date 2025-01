Ανησυχία στην Ινδία για μυστηριώδη νόσο με 17 θανάτους

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδία, μετά από μυστηριώδη θανατηφόρα ασθένεια με 17 νεκρούς.

Οι αρχές στις περιοχές Τζαμού και Κασμίρ ερευνούν μια μυστηριώδη νόσο, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 17 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν από τις 7 Δεκεμβρίου έως τις 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το BBC, στο απομακρυσμένο χωριό Badhaal στην περιοχή Rajouri του Jammu.

Δεκατρία από θύματα, ήταν παιδιά.

Τουλάχιστον ακόμη πέντε άτομα φέρονται να νόσησαν, αλλά κατάφεραν να αναρρώσουν.



Για την ώρα το χωριό είναι αποκλεισμένο, με περίπου 230 άτομα σε καραντίνα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI). Οι αρχές λένε ότι η νόσος δεν φαίνεται να είναι μεταδοτική, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει επιδημία.

