Ανεμοστρόβιλοι «σάρωσαν» αμερικανικές πολιτείες: Νεκροί, δεκάδες τραυματίες και «απόλυτη καταστροφή»

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Αρκάνσας και το Ιλινόις των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα ανεμοστρόβιλων που έπληξαν την περιοχή, ενώ τουλάχιστον 30 είναι οι τραυματίες από το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Οροφές και τοίχοι κτηρίων διαλύθηκαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τη μανία των ανέμων, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν και καταστράφηκε σημαντικό μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης. Πλην Άρκανσας και Ιλινόις, ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν και Αϊόβα, Ουισκόνσιν, Μισισιπή και Τενεσί. Υπάρχει, δε, νέα προειδοποίηση για Ιντιάνα, Οχάιο και Κεντάκι.

Υπολογίζεται πως περίπου 300.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, όπως μεταφέρει το CNN.

Η πόλη Γουίν «κόπηκε στη μέση από τις ζημιές από τα ανατολικά προς τα δυτικά» δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο η δήμαρχος της, Τζένιφερ Χομπς, δίνοντας μία εικόνα της έκτασης των καταστροφών.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν από την πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Ροκ Φρανκ Σκοτ, ο οποίος έκανε λόγο για «εκτεταμένες» ζημιές στην περιοχή του.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όπως γνωστοποίησε νοσοκομείο στο οποίο εισήχθησαν.

BREAKING: A Little Rock, Arkansas medical center said it was operating at a mass casualty level after a tornado struck — reducing rooftops to splinters, toppling vehicles and tossing debris on roadways. https://t.co/lo7xGQkdXz pic.twitter.com/B4BnMkmkpa — CBS News (@CBSNews) March 31, 2023

Ο αριθμός των θυμάτων υπάρχουν φόβοι πως θα αυξηθεί, καθώς ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουίν, Ρίτσαρντ Ντένις, δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KAIT8 πως η πόλη του υπέστη «απόλυτη καταστροφή» και μίλησε για δεκάδες παγιδευμένους στα συντρίμμια.

Εικόνες από τον αέρα που αναμετέδωσε το Weather Channel δείχνουν τομέα του Λιτλ Ροκ, αρκετά τετράγωνα, να έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, με σπίτια να έχουν καταρρεύσει και αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα να έχουν σκορπιστεί σε διάφορα σημεία.

Video just sent to me. This is Little Rock, AR right now. Pray for central Arkansas. pic.twitter.com/b5V5ArzuCH — Jake Bequette (@JakeBequette91) March 31, 2023

Η κυβερνήτρια του Άρκανσο Σάρα Χάκαμπι Σάντερς ανέφερε νωρίτερα χθες πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έδωσε εντολή να κινητοποιηθεί η Εθνοφρουρά. Πρόσθεσε πως «προσεύχεται» για τα θύματα.

Η αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) είχε εκδώσει νωρίτερα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο.

Significant damage is reported in and around Little Rock, #Arkansas, as a result of the passage of a strong tornado.#Tornado hits #Iowa too pic.twitter.com/nEBpOqNECd — Dada Shastoni (@DadaShastoni) March 31, 2023

Ανεμοστρόβιλοι, εντυπωσιακό όσο και καταστροφικό φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθεί, πλήττουν συχνά τις ΗΠΑ, ιδίως το κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Πριν από μια εβδομάδα, ανεμοστρόβιλος χτύπησε την πολιτεία του Μισισιπή, στοιχίζοντας τη ζωή σε 25 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε την πολιτεία νωρίτερα χθες.

Τον Δεκέμβριο του 2021, κάπου 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την πολιτεία Κεντάκι.

Με πληροφορίες από CNN/AP/AFP/Reuters/ΑΠΕ