Ανείπωτη καταστροφή στη Μαγιότ 126 χρόνια μετά: Άγνωστος αριθμός νεκρών από τον κυκλώνα Σίντο

Οι συγγενείς οικογενειών που παλεύουν να επιβιώσουν μετά το σαρωτικό πέρασμα του κυκλώνα Σίντο στη γαλλική εδαφική επικράτεια της Μαγιότ εκφράζουν απόγνωση, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και 180 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας αναμένονται στο νησί.

Η καταιγίδα του Σαββάτου ήταν η πιο φονική που έπληξε την περιοχή σε σχεδόν έναν αιώνα, με ανέμους που ξεπέρασαν τα 220 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Ολόκληρες γειτονιές καταστράφηκαν, ιδιαίτερα στις εύθραυστες άτυπες οικιστικές περιοχές που φιλοξενούν μετανάστες, καθιστώντας δύσκολο τον ακριβή υπολογισμό των θυμάτων.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, δήλωσε την Τρίτη ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 200 σοβαρά, ενώ οι αρχές φοβούνται ότι οι νεκροί μπορεί να είναι εκατοντάδες ή και χιλιάδες.

Not lies, not a fake video, not misinformation. A video of horrific destruction in Mayotte after Cyclone Chido.... TENS OF THOUSANDS could have died (Reuters).



