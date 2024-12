Γαλλία: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στον Ινδικό Ωκεανό από τον κυκλώνα Σίντο

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν έχουν χάσει την ζωή τους μετά το χτύπημα του κυκλώνα Σίντο στη Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του νησιού.

Σύμφωνα με τον Φρανσουά-Ξαβιέ Μπιεβίλ, ανώτατο τοπικό Γάλλος αξιωματούχο, οι νεκροί «σίγουρα θα είναι αρκετές εκατοντάδες, ίσως θα φτάσουμε τους χίλιους, ακόμη και αρκετές χιλιάδες». Ωστόσο, δήλωσε ότι είναι προς το παρόν «εξαιρετικά δύσκολο» να υπάρξει ακριβής αριθμός.

Ο κυκλώνας Σίντο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές το Σάββατο, με τα κοντινά νησιά Κομόρες και Μαδαγασκάρη να έχουν επίσης πληγεί, όπως και η Μοζαμβίκη.

Η Meteo-France δήλωσε ότι ο Σίντο είναι η ισχυρότερη καταιγίδα που έπληξε τα νησιά τα τελευταία 90 και πλέον χρόνια. Οι άνεμοι ταχύτητας άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα ξερίζωσαν στέγες από σπίτια και κατέστρεψαν πολλά κτίρια.

Η Μαγιότ, που βρίσκεται σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα από το Παρίσι και για να φτάσει κάποιος εκεί απαιτείται ένα τετραήμερο ταξίδι διά θαλάσσης.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Οι σκέψεις μου είναι με τους συμπατριώτες μας στη Μαγιότ, οι οποίοι πέρασαν φρικτές ώρες, ενώ αρκετοί έχασαν τη ζωή τους».

Το βασικό αεροδρόμιο και το νοσοκομείο υπέστησαν επίσης μεγάλες ζημιές, δήλωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού. Όπως είπε πολλοί άνθρωποι που ζουν σε παραγκουπόλεις κινδύνευσαν σοβαρά. Βίντεο από τη γαλλική χωροφυλακή έδειχνε τα συντρίμμια εκατοντάδων πρόχειρων σπιτιών διασκορπισμένα σε λόφους.

Ο Mohamed Ishmael, ο οποίος ζει στην πρωτεύουσα Mamoudzou της Μαγιότ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Ειλικρινά, αυτό που βιώνουμε είναι μια τραγωδία, αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι στον απόηχο ενός πυρηνικού πολέμου. Είδα μια ολόκληρη γειτονιά να εξαφανίζεται».

Νοσοκομείο στη Μαγιότ ανέφερε ότι εννέα άνθρωποι βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι 246 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι ήταν δύσκολο να υπάρξει ακριβής απολογισμός των θυμάτων.

Το υπουργείο ανέφερε ότι 1.600 αστυνομικοί και αξιωματικοί της χωροφυλακής είχαν σταλεί για να βοηθήσουν τους τοπικούς διασώστες και τους πυροσβέστες από τη Μαγιότ και τη γειτονική Ρεϋνιόν.

Προμήθειες εισέρχονταν με στρατιωτικά αεροσκάφη και πλοία. Η Μαγιότ έχει πληθυσμό λίγο πάνω από 300.000 κατοίκους και περισσότεροι από 100.000 είναι μετανάστες χωρίς χαρτιά, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Είναι η φτωχότερη περιοχή της χώρας και παλεύει εδώ και δεκαετίες με την ξηρασία και τη βία των συμμοριών.

Ο κυκλώνας Σίντο έφτασε και στη Μοζαμβίκη, με την UNICEF να δηλώσνει ότι η επαρχία Κάμπο Ντελγκάδο, όπου ζουν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι, επλήγη σοβαρά.

«Πολλά σπίτια, σχολεία και εγκαταστάσεις υγείας έχουν καταστραφεί εν μέρει ή εντελώς και συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση των βασικών βασικών υπηρεσιών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, όμως χρειάζεται επειγόντως πρόσθετη στήριξη».

Ο εκπρόσωπος της UNICEF Μοζαμβίκης Γκάι Τέιλορ δήλωσε σε βίντεο ότι οι κοινότητες αντιμετωπίζουν τώρα την προοπτική να σταματήσουν την λειτουργία τους τα σχολεία και οι εγκαταστάσεις υγείας για αρκετές εβδομάδες.

Το Μαλάουι και η Ζιμπάμπουε έχουν επίσης καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, και οι δύο χώρες προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστεί να εκκενώσουν περιοχές με χαμηλό υψόμετρο λόγω πλημμυρών.

