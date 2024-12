Κυκλώνας Σίντο: Αυξάνεται ο φόβος για πάνω από 1.000 νεκρούς στη Μαγιότ - «Μια εκδοχή για το τέλος του κόσμου»

Ο κυκλώνας Σίντο χτύπησε τη νήσο Μαγιότ, στον Ινδικό Ωκεανό, βόρεια της Μαδαγασκάρης, με τον φόβο για πάνω από 1.000 νεκρούς να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους.

Ο τελικός απολογισμός των νεκρών θα είναι «πολύ δύσκολο» να καθοριστεί διότι, με βάση τη μουσουλμανική παράδοση που ακολουθείται στη Μαγιότ, οι νεκροί θάβονται «μέσα σε 24 ώρες», εξήγησε χθες Κυριακή ο νομάρχης του νησιού Φρανσουά - Ξαβιέ Μπιεβίλ. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο απολογισμός των νεκρών «σίγουρα θα ανέρχεται σε εκατοντάδες, ίσως να φτάσει και τις χιλιάδες ακόμη και πολλές χιλιάδες». «Μια εκδοχή για το τέλος του κόσμου» είναι το εξώφυλλο της Le Monde.

Εξάλλου οι παράτυποι μετανάστες που ζουν στο νησί, το οποίο επισήμως έχει περίπου 320.000 κατοίκους, ξεπερνούν τις 100.000, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καταμέτρηση των νεκρών. Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 220 χιλιομέτρων την ώρα ο κυκλώνας Σίντο έπληξε το Σάββατο το μικρό αρχιπέλαγος, το ένα τρίτο του πληθυσμού του οποίου ζει σε αυτοσχέδια καταλύματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Καλύβες και στέγες παρασύρθηκαν από τον άνεμο, δέντρα ξεριζώθηκαν … οι κάτοικοι που παρέμειναν κλεισμένοι σε καταφύγια κατά το πέρασμα του κυκλώνα, όταν βγήκαν ανακάλυψαν σκηνές χάους. Σε όλο το νησί πολλοί δρόμοι δεν είναι προσπελάσιμοι, ενώ και οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί. Αεροπορική και ναυτική γέφυρα έχει δημιουργηθεί από το γαλλικό νησί Ρεϊνιόν, που απέχει 1.400 χιλιόμετρα από τη Μαγιότ, για την αποστολή υλικών, εξοπλισμού, ιατρικού προσωπικού και διασωστών. Συνολικά 800 μέλη της πολιτικής προστασίας έχουν σταλεί για ενισχύσεις όπως και ένα νοσοκομείο εκστρατείας και εξοπλισμός για επικοινωνία μέσω δορυφόρου.

Οι διασώστες αναμένουν να εντοπίσουν πολλά θύματα στα συντρίμμια των παραγκουπόλεων, κυρίως στην πρωτεύουσα Μαμουτζού, όπως δήλωσε ο δήμαρχός της Αμπντιλουαχεντού Σουμάιλα. Ομάδες «έχουν αρχίσει να εργάζονται για να ανοίξουν τον δρόμο προς τις απομακρυσμένες περιοχές», όπου «ελπίζουμε να βρούμε επιζώντες», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ διευκρίνισε ότι έχει λάβει «πολλές εκκλήσεις για βοήθεια».

Ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μαγιότ έχει υποστεί σοβαρές και ζημίες και «στην καλύτερη περίπτωση» θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά «σε δέκα ημέρες» για τις εμπορικές πτήσεις, όπως δήλωσε πηγή της νομαρχίας στο AFP. Στο μεταξύ η κατάσταση του συστήματος υγείας στη Μαγιότ είναι «πολύ άσχημη, με το νοσοκομείο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα ιατρικά κέντρα να είναι εκτός λειτουργίας», δήλωσε σήμερα η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Ζενεβιέβ Ναριεσέκ.

«Το νοσοκομείο έχει υποστεί ζημιές από μεγάλο όγκο νερού», εξήγησε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, ενώ πρόσθεσε ότι σοβαρά προβλήματα υπάρχουν κυρίως «στα τμήματα χειρουργείων, ανάνηψης, επειγόντων και στη γυναικολογική κλινική». Παρά ταύτα, το νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί εν μέρει. Πολλοί μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα που ζουν σε παραγκουπόλεις δεν πήγαν στα καταφύγια που είχε ορίσει η νομαρχία, «πιστεύοντας ότι επρόκειτο για παγίδα και ότι θα προσπαθούσαμε (…) να τους συγκεντρώσουμε εκεί για να τους οδηγήσουμε εκτός συνόρων», δήλωσε ο πρώην νοσηλευτής Ουσενί Μπαλαχασί.

Πολλοί πληγέντες έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας που έχουν συστήσει οι αρχές, σύμφωνα με τη Σαλαμά Ραμιά, γερουσιάστρια της Μαγιότ. «Όμως δυστυχώς δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, η πείνα αρχίζει να αυξάνεται», προειδοποίησε μιλώντας στο BFMTV. «Κάποιοι από τους γείτονές μου ήδη πεινούν και διψούν», επεσήμανε και ο Λούκας Ντισοφούρ, που ζει στη Λαμπατουάρ, εξηγώντας ότι όλα τα οπωροφόρα δέντρα έχουν ξεριζωθεί.

Κάτοικοι καταγγέλλουν εξάλλου την ανασφάλεια που επικρατεί, με σκηνές λεηλασίας στη βιομηχανική ζώνη του Καουενί στη Μαμουτζού, δήλωσε ο 52χρονος Φρεντερίκ Μπελανζέ. «Φοβόμαστε ότι θα πέσουμε θύματα επίθεσης, λεηλασίας», κατήγγειλε η Οσεανί, νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο της Μαγιότ μιλώντας στο BFMTV. Περίπου 1.600 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν αναπτυχθεί, κυρίως για να «αποφευχθούν οι λεηλασίες», επεσήμανε η νομαρχία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια στη Γαλλία «τις επόμενες ημέρες». Μετά τη Μαγιότ ο κυκλώνας Σίντο έπληξε χθες το πρωί το βόρειο τμήμα της Μοζαμβίκης. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους και τις καταρρακτώδεις βροχές καταστράφηκαν πολλά σπίτια, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Ωστόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν και στις Κομόρες, αρχιπέλαγος γειτονικό της Μαγιό, είναι μικρές, με εξαίρεση τη γεωργία.

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει συνεδρίασης με θέμα την κατάσταση στη Μαγιότ σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας). Οι παραιτηθέντες υπουργοί της Γαλλίας των Εσωτερικών και των Υπερπόντιων Εδαφών, οι Μπρινό Ρεταγιό και Φρανσουά- Νοέλ Μπιφέ αντίστοιχα, αναμένεται να μεταβούν αργότερα σήμερα στη Μαγιότ, το πιο φτωχό έδαφος της Γαλλίας, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο, του ισχυρότερου που έχει πλήξει το νησί εδώ και 90 χρόνια.

