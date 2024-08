Ανακαλείται γνωστή σοκολάτα στις ΗΠΑ: Κατηγορείται για θανάτους και δηλητηριάσεις

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ (FDA) ανακάλεσε παρτίδες σοκολάτας της Diamond Shruumz μετά από αρκετές καταγγελίες ότι συνδέονται με θανάτους αλλά και δηλητηριάσεις.

Μέχρι στιγμής η σοκολάτα έχει συνδεθεί με 80 περιπτώσεις δηλητηρίασης, 40 από τις οποίες αφορούν άτομα που έχουν νοσηλευτεί, και δύο πιθανούς θανάτους. Τουλάχιστον ένας κάτοικος του Τέξας έχει αναφέρει ότι αρρώστησε από την κατανάλωση σοκολάτας σύμφωνα με τον FDA.

Όσοι κατανάλωσαν τις σοκολάτες της Diamond Shruumz ανέφεραν μια ποικιλία σοβαρών συμπτωμάτων, όπως κρίσεις, κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήματος (απώλεια συνείδησης, σύγχυση, υπνηλία), διέγερση, μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς, υπέρταση, ναυτία και εμετό.

Do not eat, sell, or serve any flavor of Diamond Shruumz-brand chocolate bars, cones, & gummies. List of store names and locations that received recalled product now available. https://t.co/QJJmsDA6c7