Αναδίπλωση Τραμπ για Ουκρανία: «Δεν ξέρω αν μπορώ να τερματίσω τον πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αβέβαιος για την ικανότητά του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αμφισβητώντας έτσι την ίδια του την προεκλογική δέσμευση ότι θα έβαζε τέλος στη σύρραξη από την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας του.

«Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω αν θα συμβεί ή όχι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Air Force One το βράδυ της Παρασκευής, όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος πως θα πετύχει τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το ζήτημα της Ουκρανίας αποτελεί για τον ίδιο προτεραιότητα, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να δω να τελειώνει».

Ο Τραμπ έχει δεχθεί έντονη κριτική για την υποτιθέμενη «απλή» λύση που υποσχόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό TIME, είχε χαρακτηρίσει την υπόσχεση αυτή «υπερβολή». Την Παρασκευή, αποστασιοποιήθηκε εκ νέου, λέγοντας: «Η υπόθεση της Ουκρανίας είναι υπόθεση Μπάιντεν, όχι Τραμπ. Εγώ προσπαθώ να τη φέρω σε ένα τέλος».

