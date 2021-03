Λάτρεις της χορευτικής μουσικής στο Άμστερνταμ είχαν την ευκαιρία χθες, Σάββατο, να απολαύσουν μια μικρή ανάπαυλα από το lockdown, που έχει επιβληθεί λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Συνολικά επιτράπηκε σε 1.300 ανθρώπους να λάβουν μέρος σε μια πολύ προσεκτικά οργανωμένη δοκιμαστική εκδήλωση, μετά από έναν χρόνο, στη μεγαλύτερη αίθουσα μουσικής του Άμστερνταμ, το ZiggoDome, η κανονική χωρητικότητα του οποίου φθάνει τα 17.000 άτομα.



Χορεύοντας στα κομμάτια που επέλεξαν οι Ολλανδοί DJ Σαμ Φελτ, Σάνερι Τζέιμς και Ράιν Μαρσιάνο και άλλοι, οι φαν του χορού παρακολουθούνταν σε όλες τις κινήσεις και επαφές τους χάρη σε ένα καρτελάκι που ήταν υποχρεωμένοι να φορέσουν, στην προσπάθεια να διαπιστωθεί πώς μπορούν να ανοίξουν και πάλι με ασφάλεια για το κοινό διάφορες εκδηλώσεις.

«Είναι απίθανο, αισθάνομαι σαν παιδί, πηδούσα και φώναζα μπαίνοντας μέσα», είπε στο Reuters ο Σάνερι Τζέιμς πριν από την εκδήλωση. «Ας ελπίσουμε ότι θα δείξουμε στις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ότι μπορούμε να το κάνουμε να συμβεί». Όλοι οι συμμετέχοντας έπρεπε να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού 48 ώρες πριν και καλούνται να υποβληθούν και πάλι σε τεστ πέντε ημέρες μετά την εκδήλωση.



Στο εσωτερικό μοιράστηκαν σε έξι ομάδες, με διαφορετικές οδηγίες για την κοινωνική απόσταση και τις μάσκες προσώπου και με ποικίλους βαθμούς ελευθερίας στην κίνησή τους στον χώρο. Οι σύμβουλοι της κυβέρνησης θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία για τη συμπεριφορά τους προκειμένου να τεκμηριώσουν αποφάσεις για ενδεχόμενη χαλάρωση του lockdown τους επόμενους μήνες.

«Ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 'επί παραγγελία' επαναλειτουργία των χώρων εκδηλώσεων», δήλωσε ο διοργανωτής Τιμ Μπέρσμα. «Τα μέτρα είναι τώρα γενικά, επιτρέποντας για παράδειγμα ανώτατο αριθμό 100 θεατών για κάθε εκδήλωση αν ο αριθμός των μολύνσεων πέσει σε ένα ορισμένο επίπεδο. Ελπίζουμε σε πιο ειδικά μέτρα, όπως το να επιτραπεί στο ZiggoDome να ανοίξει με τη μισή χωρητικότητά του».



Το φεστιβάλ χορού είναι μέρος μιας σειράς υποστηριζόμενων από την κυβέρνηση δοκιμαστικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν επίσης ένα επιχειρηματικό συνέδριο, δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες και μια κωμική παράσταση, όλες με διαφορετικούς κανόνες για κάθε ομάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια λειτουργεί καλύτερα.

