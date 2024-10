Αλβανία: Μπλόκο σε τουρκικό πλοίο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα

Ένα πλοίο υπό τουρκική σημαία με 102 εμπορευματοκιβώτια για τα οποία υπάρχει η υποψία ότι περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα αποκλείστηκε από το να ελλιμενιστεί στην Αλβανία.

Οι αλβανικές αρχές απέτρεψαν ένα πλοίο που είναι ύποπτο για μεταφορά τεράστιας ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων να ελλιμενιστεί στο κεντρικό λιμάνι των Τιράνων, δήλωσαν αξιωματούχοι, αφότου οι αρχές έλαβαν σχετική προειδοποίηση. Οι εισαγγελείς διέταξαν τα κοντέινερ να κατασχεθούν και να αποθηκευτούν σε «περιβαλλοντικά ασφαλές μέρος», ώστε να υπάρξει περαιτέρω έρευνα.

Το υπό τουρκική σημαία πλοίο Moliva XA443A τέθηκε υπό κράτηση περίπου ένα μίλι μακριά από το λιμάνι του Δυρραχίου, 33 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, των Τιράνων.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Basel Action Network ή BAN, που εδρεύει στο Σιάτλ, η οποία επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα, το πλοίο έχει χαρακτηριστεί δυνάμει επικίνδυνο από τις αρχές, από τον Αύγουστο. Η ομάδα είπε ότι έλαβε μία καταγγελία ότι τα «102 εμπορευματοκιβώτιά» της είναι ύποπτα ότι μετέφεραν «κατά υπολογισμούς 2.100 τόνους... σκόνης σακκόφιλτρων ηλεκτροκαμίνου, ενός υλικού που παρατηρείται στη βιομηχανία χάλυβα» και ειδοποίησε αρκετές χώρες διέλευσης. Η BAN είπε ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 175 τόνων εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αφρικής. Αυτό είναι συχνά ένα σημάδι ότι οι αναμεταδότες ενός σκάφους έχουν σκοπίμως απενεργοποιηθεί, μία κίνηση στην οποία, ένα πλοίο που μεταφέρει νόμιμο φορτίο, δεν έχει κανέναν λόγο να προχωρήσει.

Hundreds of tons of suspected #hazardous waste have arrived at the Port of #Durrës, #Albania, after being returned from Thailand. The waste was shipped a few months ago from Albania but was sent back from #Thailand, turning into an #international scandal. pic.twitter.com/OyEfyLoqUh