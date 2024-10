Δώρο καμικάζι drone από τον Ερντογάν στα Τίρανα - «Δεν σημαίνει ότι η Αλβανία θα επιτεθεί σε κανέναν» λέει ο Ράμα

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στα Τίρανα, σήμερα το πρωί, ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας.

Μετά τη συνάντησή του με τον Έντι Ράμα, ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε σε δηλώσεις του, ότι η Τουρκία θα δωρήσει «σημαντικό αριθμό» καμικάζι drone.

Σε συνέντευξη Τύπου από κοινού με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε ότι «πρόκειται για ένα δώρο που έρχεται ως ένα ισχυρό μήνυμα από τη Δημοκρατία της Τουρκίας ότι η Αλβανία είναι άτρωτη», χωρίς να διευκρινίζει πάντως τον αριθμό ή τον τύπο των drones που θα παραχωρήσει η 'Αγκυρα. Ο ίδιος διευκρίνισε πάντως ότι η απόκτηση των τουρκικών καμικάζι drones δεν σημαίνει ότι «η Αλβανία θα επιτεθεί σε κανέναν».

🧵🇦🇱 Albania has been given kamikaze drones as a gift from Turkey, President Recep Tayyip Erdogan told a joint press conference in Tirana with Albanian Prime Minister Edi Rama.



Photo Credit: LSA pic.twitter.com/yfMropNTor — Balkan Insight (@BalkanInsight) October 10, 2024

Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα και τον Λίβανο, καταγγέλλοντας ότι κάνει «γενοκτονία», ζητώντας κατάπαυση του πυρός αμέσως και προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Από τη μεριά του, και ο Έντι Ράμα συμφώνησε για την ανάγκη εκεχειρίας, αλλά η ρητορική του αναφορικά με τη Χαμάς ήταν διαφορετική από εκείνη του Τούρκου προέδρου χαρακτηρίζοντας την τρομοκρατική οργάνωση. «Η Χαμάς και οποιαδήποτε άλλη πηγή τρομοκρατίας δεν έχουν θέση σε ένα ειρηνικό μέλλον δύο κυρίαρχων κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης» είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός. Ο Τούρκος πρόεδρος, από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα χαρακτηρίζει τη Χαμάς «αντιστασιακή οργάνωση».

Παράλληλα, ο Ερντογάν έθεσε στόχο για τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών τα 2 δισεκ. ευρώ, διπλάσιο από ό,τι είναι σήμερα. Η Τουρκία είναι από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Αλβανία. Ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε επίσης στην αλβανική πλευρά θέμα από κοινού καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με αιχμή την παρουσία στην Αλβανία πυρήνων των οπαδών του ιεροκήρυκα Φετχουλάχ Γκιουλέν (FETO), τον οποίο η Τουρκία κατηγορεί ως ιθύνοντα νου της απόπειρας στρατιωτικού πραξικοπήματος του 2016.

Today Turkish President Erdoğan will inaugurate the biggest mosque of the Balkans in Tirana, Albania. 🇹🇷🇦🇱 pic.twitter.com/YJc9dZ7WAz — Dennis Kurt | Defense Observer (@byz_observer) October 10, 2024

Υπέγραψαν τέσσερις συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφθασε το πρωί στα Τίρανα, προερχόμενος από την Άγκυρα, και έγινε αρχικά δεκτός από τον πρόεδρο της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπέγκαϊ. Στη συνέχεια ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντησή του με τον Αλβανό πρωθυπουργό και συνεδρίαση- διακυβερνητική διάσκεψη του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν τέσσερις συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης καθώς και της επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης. Ερντογάν και Ράμα είχαν συναντηθεί και πρόσφατα, στις 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τα εγκαίνια του νέου τζαμιού

Μετά τη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος πρόεδρος εγκαινίασε το νέο τέμενος της αλβανικής πρωτεύουσας Namazgja (Namazgah στην τουρκική), που ανεγέρθη με τουρκική χρηματοδότηση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τζαμί των Βαλκανίων, έχει τέσσερις μιναρέδες ύψους 35 μέτρων ο καθένας και η δομή του παραπέμπει στην οθωμανική αρχιτεκτονική. Γύρω από το τέμενος υπάρχουν εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν ως πολιτιστικό κέντρο, βιβλιοθήκη, εκθεσιακός χώρος, αίθουσα συνεδρίων, «μουσείο συνύπαρξης» και ιεροδιδασκαλείο. Τη διαχείρισή του θα έχουν από κοινού η Μουσουλμανική Κοινότητα Αλβανίας και η Τουρκία, με επικεφαλής τον μουφτή Τιράνων, Γκαζμέντ Τεκία.

Erdoğan, Rama focus on defense, fight against terrorism



President Erdoğan and Albanian PM Edi Rama reaffirmed their joint fight against terrorism, especially FETÖ, and pledged to boost bilateral trade to $2B. Erdoğan emphasized Türkiye's support for Albania’s military needs,… pic.twitter.com/sKDCH3EwyF — The SETA Foundation at Washington DC (@SETADC) October 10, 2024

Κατά τα εγκαίνια του νέου τζαμιού ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε: «Προτεραιότητά μας είναι η περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτιστικών και κοινωνικών μας σχέσεων με την Αλβανία, με την οποία μας συνδέει η αδελφοσύνη. Η αλληλεγγύη που επέδειξαν ο τουρκικός και ο αλβανικός λαός μετά τις σεισμικές καταστροφές στις χώρες μας αποτέλεσε παράδειγμα για τη διεθνή κοινότητα. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Αλβανίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε του Αλβανούς, τους οποίους αποκάλεσε αδέλφια, «να μετατρέψουν αυτόν τον ιερό χώρο σε τόπο ειρήνης και να διατηρήσουν ζωντανές τις αξίες που αντιπροσωπεύουν τα τζαμιά μας».

Τέλος, επανέλαβε και από αυτό το βήμα ότι «με την τελευταία επίθεση στον Λίβανο, η ισραηλινή κυβέρνηση έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν έχει καμία πρόθεση να έλθει η ειρήνη στην περιοχή» και κάλεσε «πρωτίστως τους μουσουλμάνους, να λάβουν κοινή θέση ενάντια στην ισραηλινή επιθετικότητα».