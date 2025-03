Αγγλία: Σκότωσε την οικογένειά του γιατί τον «έπιασαν να σχεδιάζει το μεγαλύτερο σχολικό μακελειό του 21ου αιώνα»

Η Τζουλιάνα Φάλκον δολοφονήθηκε από τον έφηβο γιο της, ο οποίος επίσης σκότωσε και τα δύο αδέλφια του τον περασμένο Σεπτέμβρη, αλλά η τελευταία πράξη της ζωής της πιθανότατα απέτρεψε μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ήταν αργά το βράδυ όταν η 48χρονη είδε τον 18χρονο γιο της, τον Νίκολας Πρόσπερ, να κρατάει ένα κυνηγετικό όπλο στο δωμάτιο του, καθώς ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση στο παλιό δημοτικό σχολείο του.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η Φάλκον προσπάθησε να παρέμβει και τότε ο Πρόσπερ της επιτέθηκε, πυροβολώντας και σκοτώνοντας τη μητέρα του με όπλο που είχε αγοράσει παράνομα πριν λιγότερο από 24 ώρες.

Τις επόμενες ώρες, ο Πρόσπερ πυροβόλησε επίσης τη 13χρονη αδελφή του, Ζισέλ και πυροβόλησε και μαχαίρωσε επανειλημμένα τον 16χρονο αδελφό του, Κάιλ στο διαμέρισμα τους στο Λούτον της Αγγλίας.

Οι θόρυβοι προκάλεσαν ανησυχία στους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία, έτσι ο Πρόσπερ έβαλε το σχέδιο του σε ισχύ νωρίτερα από ότι είχε προγραμματίσει. Αν δεν ήταν η παρέμβαση της μητέρας του, που οδήγησε στην ειδοποίηση της αστυνομίας, τότε ο Πρόσπερ θα είχε φτάσει ανενόχλητος στο δημοτικό σχολείο έχοντας μαζί του μία καραμπίνα και περισσότερα από 30 φυσίγγια.

Ο Πρόσπερ έφυγε από το διαμέρισμα στις 5.30 π.μ. στις 13 Σεπτεμβρίου πέρυσι, ώρες πριν ανοίξει το σχολείο.

Είχε ερευνήσει σχολαστικά τα περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολεία, τον γοήτευε η βία και ήθελε να αποκτήσει μεγάλη φήμη. Πήρε μαζί του περισσότερα από 30 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου τα οποία, όπως είχε υπολογίσει, θα του επέτρεπαν να σκοτώσει περισσότερα παιδιά από οποιαδήποτε άλλη επίθεση σε σχολείο.

Όταν συνελήφθη, κατευθυνόταν προς το παλιό του δημοτικό σχολείο για να βάλει στόχο τα μικρότερα παιδιά εκεί, ηλικίας μόλις τεσσάρων και πέντε ετών.

Σε ένα σημείωμα που έγραψε αργότερα στη φυλακή, ομολόγησε ότι «ήθελε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη [σχολική] σφαγή στον 21ο αιώνα και να γίνει πιο διάσημος από το Sandy Hook».

Συνολικά 26 παιδιά σκοτώθηκαν στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ το 2012. Ο δολοφόνος στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε πυροβολήσει τη μητέρα του στο σπίτι πριν πάει στο σχολείο.

Οι ενέργειες της μητέρας του Πρόσπερ στο Λούτον, διαταράσσοντας από νωρίς το σχέδιό του, του στέρησαν αυτή τη φρικτή θέση στην ιστορία.

Ο ανώτερος αξιωματικός της έρευνας, ο επιθεωρητής Σαμ Κάνα, της αστυνομίας του Bedfordshire, δήλωσε στο Sky News ότι η φιλοδοξία του Πρόσπερ «ήταν σίγουρα η φήμη... να γίνει γνωστός ως υπεύθυνος για τον μεγαλύτερο σχολικό μακελειό που έχει καταγραφεί ποτέ». Είχε ερευνήσει λεπτομερώς όλους τους πυροβολισμούς σε σχολεία σε όλο τον κόσμο «τα τελευταία 15, 20 χρόνια», είπε.

«Είχε κάνει τους υπολογισμούς του και ήθελε να είναι υπεύθυνος για τον μεγαλύτερο αριθμό [θανάτων]. Η δολοφονία της οικογένειάς του ήταν το πρώτο μέρος αυτού. Αλλά στη συνέχεια θα πήγαινε σε ένα σχολείο και θα σκότωνε πολλά παιδιά, δασκάλους και τελικά τον εαυτό του».

Ο Πρόσπερ μεγάλωσε στο Λούτον και είχε φοιτήσει στο Καθολικό Δημοτικό Σχολείο St. Joseph's, όπου σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την επίθεση σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σπίτι του.

Μεγαλώνοντας, οι δάσκαλοι πίστευαν ότι ήταν ένα ήσυχο, εσωστρεφές αγόρι, με μια μικρή ομάδα φίλων που μοιράζονταν ένα ενδιαφέρον για τους υπολογιστές.

Ωστόσο, όταν έγινε 16 ετών, το προσωπικό παρατήρησε ότι είχε γίνει πιο κλειστός. Το σχολείο εξέφρασε την ανησυχία ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αλλά εκείνος αρνήθηκε να επισκεφτεί παθολόγο ή να δεχτεί οποιαδήποτε βοήθεια.

Ο επιθεωρητής Κάνα δήλωσε ότι «πολύ λίγα» ήταν γνωστά για τον Πρόσπερ και «σίγουρα» δεν είχε παραπεμφθεί στο Prevent, το αντιτρομοκρατικό πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

Επίσης, οι δύο γονείς του Πρόσπερ «είχαν εκφράσει ανησυχίες στο σχολείο», δήλωσε ο ντετέκτιβ.

Το σχολείο μοιραζόταν αυτές τις ανησυχίες, είπε, «αλλά λόγω της απροθυμίας του (του Πρόσπερ) να συνεργαστεί με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, δεν προχώρησε περαιτέρω».

Ένας ιατροδικαστής-ψυχίατρος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο έφηβος παρουσιάζει «όλα τα συμπτώματα της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)», αλλά ότι δεν είχε διαγνωστεί κατά τη στιγμή των δολοφονιών. Είπε ότι ο Πρόσπερ έχει «ακραία έλλειψη ενσυναίσθησης με τους άλλους και ακραία έλλειψη μεταμέλειας».

Ο Πρόσπερ έπεισε έναν νόμιμο πωλητή, ο οποίος στο παρελθόν είχε πουλήσει μόνο σε εγγεγραμμένους εμπόρους πυροβόλων όπλων, να του παραδώσει το όπλο.

Ο έφηβος προσκόμισε ένα πειστικό αλλά ψεύτικο πιστοποιητικό κυνηγετικού όπλου και πλήρωσε τον πωλητή 650 λίρες (774 ευρώ) σε μετρητά και επιπλέον 30 (35 ευρώ) λίρες για βενζίνη, προκειμένου να μεταφέρει το όπλο και 100 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου στο Λούτον την ημέρα πριν από τους φόνους.

Η αστυνομία του Bedfordshire διερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πωλητής δεν θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες, διότι είχε εξαπατηθεί από την Πρόσπερ.

Ο επιθεωρητής Κάνα είπε ότι ο Πρόσπερ «έκανε μεγάλη προσπάθεια, κοιτάζοντας πρότυπα, κοιτάζοντας πρωτότυπα, παίρνοντας λογότυπα αστυνομικών δυνάμεων, υπογραφές και έχοντας αντίγραφα γνήσιων πιστοποιητικών, ώστε να μπορέσει να παράγει αυτό που πίστευε ότι θα ήταν αρκετά καλό για να μπορέσει να αποκτήσει αυτό το κυνηγετικό όπλο - ακόμη και μέχρι την εκτύπωση του χαρτιού με υδατογραφήματα».

Ο Πρόσπερ περνούσε πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, μόνος του στο δωμάτιό του, δημοσιεύοντας ανησυχητικά σχόλια που υποστήριζαν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών και εκφράζοντας άλλες ακραίες απόψεις.

Είχε επίσης αποκτήσει εμμονή με το βιντεοπαιχνίδι Walking Dead και ιδιαίτερα με έναν χαρακτήρα που ονομάζεται Clementine και είναι ένα ευάλωτο νεαρό κορίτσι.

Οι ντετέκτιβ δεν μπορούν να πουν αν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της «μανιώδους χρήσης» του παιχνιδιού και του σχεδίου πυροβολισμών στο σχολείο, αλλά είναι μια πτυχή μιας σύνθετης και ανθυγιεινής ζωής που ζούσε στο διαδίκτυο.

Ο επιθεωρητής Κάνα δήλωσε ότι ο Πρόσπερ «σίγουρα πίστευε ότι είχε κάποια μορφή σχέσης με τη Clementine, αν και είναι ένας χαρακτήρας βιντεοπαιχνιδιού».

