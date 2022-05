Τέξας: Οι αναρτήσεις του μακελάρη πριν την πολύνεκρη επίθεση στο σχολείο - Το χρονικό της τραγωδίας

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα για το μακελειό σε σχολείο του Τέξας που προξένησε ένας 18χρονος με όπλο.

Αξιωματούχοι ανέφεραν πώς ο 18χρονος ένοπλος πυροβόλησε τη γιαγιά του και την άφησε τραυματισμένη στο σπίτι της. Οδήγησε ένα φορτηγό που έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα δημοτικό σχολείο και αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς. Έπεσε νεκρός αφού πρώτα είχε πυροβολήσει θανάσιμα 19 παιδιά και δύο δασκάλους,

Περίπου 30 λεπτά πριν φτάσει στο σχολείο, ο ένοπλος δημοσίευσε στο Facebook ότι επρόκειτο να πυροβολήσει τη γιαγιά του, είπε ο κυβερνήτης του Τέξας. Σε μια δεύτερη ανάρτηση στο Facebook, ο ένοπλος είπε ότι πυροβόλησε τη γιαγιά του ενώ σε μία τρίτη ανάρτηση, ενημέρωσε ότι θα πυροβολούσε κατά ενός δημοτικού σχολείου.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά έγγραφα της έρευνας που περιέγραψε αξιωματούχος της πολιτειακής αστυνομίας, ο ένοπλος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως Σαλβαδόρ Ράμος, χρησιμοποίησε ένα τουφέκι στις δολοφονίες την Τρίτη και ένα δεύτερο, παρόμοιο όπλο εντοπίστηκε στο φορτηγάκι του. Ο Ράμος αγόρασε και τα δύο όπλα την τελευταία εβδομάδα, αμέσως μετά τα 18α γενέθλιά του, είπε ο αξιωματούχος.

Δολοφόνησε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς «με βάρβαρο και παράλογο τρόπο» μέσα στο σχολείο, στην πόλη Ουβάλντε, είπε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Την ίδια στιγμή, το «φως» της δημοσιότητας βλέπει βίντεο που φαίνεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που ο 18χρονος ένοπλος δράστης του μακελειού εισβάλει στο σχολείο.

Πρόκειται για ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες στα social media, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του.

Αντιπαράθεση για τη νομοθεσία γύρω από τα όπλα

Το χάος που εκτυλίχθηκε στο δημοτικό του Uvalde, άνοιξε εκ νέου μια εθνική συζήτηση σχετικά με τη νομοθεσία περί όπλων και τον σοκαριστικό απολογισμός της ένοπλης βίας στην Αμερική.

Ήταν το πιο φονικό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο από τότε που σκοτώθηκαν 20 παιδιά και έξι εκπαιδευτικοί στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook στο Newtown, Conn., πριν από 10 χρόνια.

Πριν τον αγώνα μεταξύ των Warriors και των Mavericks στο NBA, ο προπονητής των Warrios Στιβ Κερ δακρυσμένος και φανερά εκνευρισμένος, μίλησε εχθέςμόνο για τη σφαγή.

«Υπάρχουν 50 γερουσιαστές αυτή τη στιγμή που αρνούνται να ψηφίσουν το HR8, έναν κανόνα για τον έλεγχο του ιστορικού (σ.σ των επίδοξων αγοραστών όπλων) που η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε πριν από μερικά χρόνια. Σκονίζεται εδώ και δύο χρόνια. Και υπάρχει λόγος που δεν το ψηφίζουν: για να διατηρήσουν την εξουσία. Σας ρωτώ λοιπόν, Μιτς Μακόνελ, ρωτώ όλους εσάς τους γερουσιαστές που αρνείστε να κάνετε κάτι για τη βία και τους πυροβολισμούς στα σχολεία και τα σούπερ μάρκετ. Σας ρωτώ: Θα βάλετε τη δική σας επιθυμία για εξουσία πάνω από τις ζωές των παιδιών μας και των ηλικιωμένων και των εκκλησιαζομένων μας; Γιατί έτσι φαίνεται. Αυτό κάνουμε κάθε εβδομάδα. Γι' αυτό έχω βαρεθεί. Βαρέθηκα», είπε μεταξύ άλλων.

Ο γερουσιαστής με τους Δημοκρατικούς, Κρις Μέρφι σε ένα ξέσπασμά του στο Κογκρέσο κάλεσε εχθές να υπάρξει διακομματική συνεργασία γύρω από την ένοπλη βία. «Είμαι εδώ για να σας παρακαλέσω, κυριολεκτικά να πέσω στα πόδια σας. Βρείτε μια κατεύθυνση προς τα εμπρός. Συνεργαστείτε μαζί μας για να βρούμε έναν τρόπο να ψηφίσουμε νόμους που καθιστούν λιγότερο πιθανή [μια νέα επίθεση]», είπε.

Ο Μέρφι ανέφερε επίσης ότι εργάζεται ήδη με συναδέλφους του για το θέμα και μάλιστα προσέγγισε τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζον Κόρνιν από το Τέξας για να δει εάν θα μπορούσαν να οργανώσουν μια διακομματική υποστήριξη στη θέσπιση νομοθεσίας για την ένοπλη βία.

Πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Πολιτεία του Τέξας και υποψήφιος κυβερνήτης έναντι του νυν κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ο O' Ρουρκ κατήγγειλε ότι το δράμα ήταν «προβλέψιμο», επικρίνοντας τον Ρεπουμπλικανό ότι δεν έκανε τίποτα.

«Δεν κάνετε τίποτα!» σηκώθηκε όρθιος και φώναξε, διακόπτοντας τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε ο κυβερνήτης του Τέξας.

