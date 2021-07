Οι επισκέπτες συρρέουν σε ένα αγρόκτημα στο Μπαγκλαντές για να δουν μία αγελάδα που έχει γίνει η μασκότ της περιοχής. Πρόκειται για την Ράνι, την αγελάδα νάνο.

Η 23 μηνών Ράνι έχει ύψος μόλις 51 εκατ. και ζυγίζει 28 κιλά.

Η φήμη της είναι τέτοια, που παρά το lockdown, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι την έχουν επισκεφτεί στο αγρόκτημά στο Charigram, κοντά στην πρωτεύουσα Ντάκα.

Ο υπεύθυνος του αγροκτήματος Hasan Howladar έχει υποβάλει αίτηση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες καθώς θεωρεί ότι είναι η μικρότερη αγελάδα στον κόσμο.

Ο Howladar αγόρασε τη Ράνι πέρυσι από ένα άλλο αγρόκτημα στη βορειοδυτική περιοχή Naogaon του Μπαγκλαντές.

Λέει ότι έχει δυσκολίες στο περπάτημα και φοβάται τις άλλες αγελάδες οπότε μένει χωριστά από το υπόλοιπο κοπάδι.

«Δεν τρώει πολύ. Τρώει μια μικρή ποσότητα πίτουρου και άχυρου δύο φορές την ημέρα. Της αρέσει να κάνει βόλτες έξω και φαίνεται να είναι ευτυχισμένη όταν την παίρνουμε στην αγκαλιά μας» πρόσθεσε.

Ο τίτλος της μικρότερης αγελάδας του κόσμου ανήκει προς στιγμή στην Manikyam, που βρίσκεται στη γειτονική Ινδία. Έχει ύψος 61,1 εκατοστά.

Ο Howladar ελπίζει ότι η Ράνι θα πάρει τον τίτλο της μικρότερης αγελάδας στον κόσμο.

In pictures: A dwarf cow born in Bangladesh could become a Guinness Book of Records holder for being the smallest bovine in the world 😲🐮🥇 pic.twitter.com/PzhxZDytkY