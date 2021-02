Σε επικοινωνία μέσω του Clubhouse καλεί τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ελον Μασκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX έγραψε μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου στο Twitter, ρωτώντας εάν ο Ρώσος πρόεδρος θα ήθελε να συμμετάσχει σε μια συνομιλία στο Clubhouse, μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ψηφιακές ομάδες συζήτησης.

Η διαφορά της με παρόμοιες πλατφόρμες έγκειται στο ότι για να συμμετάσχει ή να παρακολουθήσει κάποιος μια συζήτηση, πρέπει κάποιος άλλος που είναι ήδη χρήστης της εφαρμογής να τον προσκαλέσει (invite-only).

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?