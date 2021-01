Ένα αεροσκάφος στην Ινδονησία χάθηκε από τα ραντάρ, λίγο μετά την απογείωση, σύμφωνα με πληροφορίες.



Το υπουργείο Μεταφορών της χώρας ανακοίνωσε ότι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ. Η επικοινωνία με την πτήση της Sriwijaya Air χάθηκε λίγο μετά την απογείωση από την Τζακάρτα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.



Στο αεροπλάνο επέβαιναν 59 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά και ένα βρέφος, σύμφωνα με την εφημερίδα Republika της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με το flightradar24, το αεροσκάφος έχασε 10.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου τέσσερα λεπτά έπειτα από την απογείωση.

