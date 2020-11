Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να ξαναθέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το 2024 θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα τεχνικό ζήτημα. Οι κωμικοί Jason Selvig και Davram Stiefler έχουν ήδη αγοράσει το domain DonaldJTrump2024.com

«Έχουμε το domain DonaldJTrump2024.com», έγραψαν στο Twitter οι κωμικοί, γνωστοί ως The Good Liars, αναρτώντας και σχετικό βίντεο, που το αποδεικνύει.

Ο Τραμπ έχασε στις αμερικάνικες εκλογές από τον Δημοκρατικό Τζο Μπαίντεν, αν και ακόμα έχει έναν δισταγμό να παραδεχτεί την ήττα του, προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Οι προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων ονομαστικά για νομικές προσπάθειες, που αφορούν σε ανακαταμέτρηση ψήφων, έχουν αποδειχθεί, ωστόσο, ότι ωφελούν την πολιτική καριέρα του Τραμπ μετά τον Λευκό Οίκο.

Πολλοί δε, αναμένουν ότι σύντομα θα θέσει εαυτόν στη διάθεση του αμερικανικού λαού για τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, θα βρει μπροστά του τους δύο κωμικούς.

Το σάιτ DonaldJTrump2024.com ανοίγει με φωτογραφία του Τραμπ και τα λόγια «Έχασα τις εκλογές του 2020» στην κεντρική σελίδα ενώ ένα μπάνερ γράφει «Κάντε κλικ εδώ για να δωρίσετε χρήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την νομική μου ομάδα!».

Επίσης στο σάιτ μπορεί κανείς δει επιμέρους tabs όπως «Ο Τραμπ έχασε», «Ο Τραμπ είναι αποτυχημένος» και «ο Τραμπ έχασε τις εκλογές».

Tο site DonaldJTrump2024.com

Ο Selvig και ο Stiefler, όμως, προσφέρθηκαν να δώσουν ένα άλλο domain στον πρόεδρο: «if you tweet 'My name is Donald Trump and I lost the 2020 election by A LOT. I am a loser. SAD! («αν κάνετε tweet» Το όνομά μου είναι Ντόναλντ Τραμπ και έχασα με μεγάλη διαφορά τις εκλογές του 2020. Είμαι ένας αποτυχημένος. ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ!').

Οι δύο κωμικοί, δεν είναι οι μόνοι που «χτυπούν» τον Αμερικανό πρόεδρο με φάρσες. Από την Τετάρτη, το loser.com κατευθύνει τους χρήστες στη σελίδα του Wikipedia του Τραμπ.

Στο djtrumplibrary.com, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν έναν οπτικά εντυπωσιακό σάιτ που υπόσχεται μεταξύ άλλων ένα «Μνημείο Covid» και ένα «Τείχος της Εγκληματικότητας».

Στους χρήστες προσφέρεται επίσης η λειτουργία ενός «Hall of Enablers», όπου μεταξύ αυτών, τιμώνται γερουσιαστές, κυβερνήτες και τα μέσα ενημέρωσης.

Αλλά και ένα «Criminal Records Room», στο οποίο θα μελετήσουν το «Tax Evasion 101» (Φοροδιαφυγή 101).

Σύμφωνα με την Fast Company, η βιβλιοθήκη αυτή «σχεδιάστηκε από έναν αρχιτέκτονα με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος (αλλά ο οποίος) δεν έχει καθυστερήσει καθόλου στο να μετατρέψει τις πιο αμφιλεγόμενες και διχαστικές στιγμές της εποχής του Τραμπ στο Οβάλ γραφείο, σε αιχμηρά σχόλια για τις πολιτικές και την προσωπικότητά του».

Με πληροφορίες του Guardian

