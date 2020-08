Την επείγουσα ανάγκη μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο επισήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο στον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε ανάρτησή του δε, στο Twitter ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στέλνει σαφές μήνυμα για αποκλιμακωση των εντάσεων που έχουν προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.

«(Είχαμε μία) Έγκαιρη συνομιλία με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Σάντο Ντομίνγκο σήμερα σχετικά με την επείγουσα ανάγκη μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Αξιωματούχος.

Πομπέο και Τσαβούσογλου συναντήθηκαν διά ζώσης νωρίτερα σήμερα στην Δομινικανή Δημοκρατία.

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα της χώρας μας και των Τουρκοκυπρίων από τα προκλητικά βήματα της ελληνικής και ελληνοκυπριακής πλευράς» ανέφερε ωστόσο, μεταξύ άλλων ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε ανάρτηση του στο Twitter μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Μάικ Πομπέο.

Discussed our bilateral relations&important issues such as Eastern Mediterranean,Libya&Syria w/ Secretary of State @SecPompeo of #USA. Will continue to defend the rights of Turkey&Turkish Cypriots against the provocative steps of the Greek&Greek Cypriot side.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/1yLdbbC8Qs