Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί μέσω Twitter τους «διαδηλωτές, αναρχικούς, ταραχοποιούς» που σκοπεύουν να βρεθούν στην Οκλαχόμα, όπου και θα δώσει αύριο την προεκλογική του ομιλία.

«Όσοι διαδηλωτές, αναρχικοί, ταραχοποιοί, λεηλατητές ή χαμίνια πηγαίνουν στην Οκλαχόμα παρακαλώ καταλάβετε, δεν θα σας φερθούν σαν να ήσασταν στη Νέα Υόρκη, το Σιάτλ ή τη Μινεάπολις. Θα είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση!» έγραψε στο Twitter o Αμερικανός Πρόεδρος εν όψει της αυριανής του ομιλίας.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene!