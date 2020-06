Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι ξεσπά με αφορμή την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και επιμένει ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ είναι θυμωμένοι επειδή «ζουν καθημερινά σε αυτόν τον κόσμο όπου το σύστημα δεν έχει ρυθμιστεί για να κερδίζουν».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, μιλά στο BBC για τις αδικίες και τις ανισότητες που έφερε στο προσκήνιο η δολοφονία Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς.

«Δεν είναι ότι έχεις γεννηθεί θυμωμένος» είπε στον συντάκτη του BBC Will Gompertz. Πρόσθεσε δε ότι η απάντηση του Προέδρου Τραμπ έδειξε ότι «είναι γκάνγκστερ, προσπαθεί να γίνει δικτάτορας».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να στείλει στρατό για να καταστρέψει τις αυξανόμενες αναταραχές στις ΗΠΑ.

Ο Λι, του οποίου η νέα ταινία στο Netflix Da 5 Bloods ακολουθεί μια ομάδα βετεράνων αφροαμερικάνων πολέμου, δήλωσε πως «Αυτή η επίδειξη δύναμης, δακρυγόνα, ξυλοδαρμοί αθώων, ειρηνικών διαδηλωτών, για να καθαρίσει ο δρόμος, ώστε να μπορέσει να περπατήσει στην εκκλησία, ήταν γελοία».

«Η Βίβλος δεν φαινόταν άνετη στο χέρι του, και δεν φαινόταν άνετος αυτός να κρατάει τη Βίβλο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου, ειδικά σε έναν παγκόσμιο ηγέτη».

Στην ομιλία του πριν περπατήσει στην εκκλησία, ο Τραμπ είπε: «Είμαι ο πρόεδρος του νόμου και της τάξης και σύμμαχος όλων των ειρηνικών διαδηλωτών».

Την Κυριακή, ο Λι κυκλοφόρησε μια ταινία μικρού μήκους που συνδυάζει πλάνα από τον Τζορτζ Φλόιντ και τον Έρικ Γκάρνερ, που δολοφονήθηκε όταν τον συνέλαβαν το 2014, με μια σκηνή από την ταινία του 1989, Do the Right Thing, στην οποία δολοφονείται ο χαρακτήρας του Radio Raheem.

3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 1, 2020

«Γιατί οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι;» διερωτήθηκε ο Λι και απάντησε «Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι επειδή οι μαύροι σκοτώνονται αριστερά και δεξιά, οι μπάτσοι αφήνονται ελεύθεροι. Οι μαύροι και οι έγχρωμοι άνθρωποι είναι θυμωμένοι με την ανισότητα, στην εκπαίδευση, στο πόσιμο νερό, με τον ρατσισμό.

Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι για έναν λόγο. Δεν είναι ότι γεννήθηκαν θυμωμένοι. Είναι θυμωμένοι γιατί ζουν κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο όπου το σύστημα δεν έχει ρυθμιστεί για να κερδίζουν. Το προσδόκιμο ζωής... Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσε κανείς να κάνει μια λίστα με αυτά από όπου προέρχεται ο θυμός. Είναι μια ηλίθια αναλογία, αλλά αν αφήσεις το δοχείο πάνω στη σόμπα, το νερό βράζει». είπε.

Οι κοινωνικές ανισότητες ήταν ιδιαίτερα εμφανείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, είπε, με τα άτομα από μειονότητες να είναι πιο πιθανό να πεθάνουν.

«Είναι οι μαύροι και κακοί άνθρωποι που έπρεπε να πάνε στη δουλειά. Ο ρατσισμός είναι σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια παγκόσμια πανδημία πριν από τoν κορωνοϊό. Είμαι πολύ πνευματικό άτομο και δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση ότι αυτά τα δύο πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα».

«Η γη εκλάπη από γηγενείς ανθρώπους, διαπράχθηκε γενοκτονία εναντίον των ιθαγενών, και οι πρόγονοι εκλπάπησαν από την Αφρική και μεταφέρθηκαν εδώ για να εργαστούν», είπε.

«Έτσι, τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι η γενοκτονία, η κλοπή γης και η δουλεία».

«Οποιοσδήποτε αρχιτέκτονας θα σας πει ότι εάν δεν έχετε ισχυρή βάση, το κτίριο θα είναι ασταθές. Ασταθές από την πρώτη μέρα. Αυτή η πρώτη αμαρτία δεν έχει αντιμετωπιστεί από τη γέννηση αυτής της χώρας.» είπε ο σκηνοθέτης.

Με πληροφορίες από το BBC